El comercio del metal de Pontevedra planea cuatro días seguidos de huelga

Los trabajadores del comercio del metal llevan año y medio esperando a la renovación de su convenio, que determinará el futuro laboral de unas 15.000 personas, pero no parece que haya avance. Según señalan los sindicatos CC OO, UGT y CIG, la negociación del convenio se encuentra en una situación de «bloqueo». Por ello, con el fin de avanzar e intentar llegar a un consenso con las patronales ATRA, ARCE y ARPO, los afectados decidieron salir a la calle.

Lo hicieron en un primer momento junto a sus compañeros del metal —que ya firmaron su nuevo convenio— y posteriormente solos. En la última de las movilizaciones convocada el pasado 28 de mayo, las centrales sindicales decidieron junto con los asistentes que convocarían más jornadas de huelga en este mes de junio. Con ese propósito, se reunieron este jueves.

Los asistentes realizaron una votación para escoger entre varias opciones. «Al final se quedó en cuatro días seguidos de huelga», señalan desde UGT. Para que el «descuento del sueldo» que supone este tipo de acciones no sea en el mismo mes, las jornadas de paro serían los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Sin embargo, Jorge Carneiro, portavoz de CC OO, afirma que «todavía no está claro» y «es posible que haya cambios». Transi Fernández, representante de la CIG, comenta que «hubo debate, como tiene que ser» y también se barajaron los días 22 y 23 de junio para cesar la actividad en estas empresas.

Los sindicatos se volverán a reunir el próximo martes 9 para decidir los días en los que finalmente se convocarán las manifestaciones. «Ahora que estamos solos y no está el metal, necesitamos que la huelga sea efectiva», concluye Jorge Carneiro con la esperanza de retomar las mesas negociadoras a la mayor brevedad posible, ya que la última cita con las patronales fue en enero.