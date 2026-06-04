Veranear en Galicia se vuelve más caro otro año más: 2.500 euros en Sanxenxo, 1.350 en Nigrán o 900 euros en Cangas

El problema del precio de la vivienda toca a todo el mundo de una forma u otra. Uno de los aspectos más comentados de esta cuestión es el de los alquileres vacacionales y cómo estos impactan en el resto de los alquileres. La rentabilidad y demanda de los arrendamientos para el turismo no solo resta oferta y encarece el suelo en las zonas de costa, también empuja los precios de su propio mercado.

Alquilar una vivienda en la playa este verano en España —como suele ocurrir— será más caro que el anterior. Concretamente, un 6,5 % más. De media, los españoles que opten por pasar una semana en agosto en la costa deberán desembolsar 1.353 euros, 83 euros más que en 2025, según los datos del informe sobre los precios del alquiler semanal en las principales zonas de costa españolas de Grupo Tecnitasa, referencia anual en esta materia.

Estos alquileres son particularmente sensibles a la ubicación, lo que se traduce en que una semana de descanso y relax en la playa puede costar apenas unos 560 o 570 euros en el litoral asturiano o hasta 3.600 o 3.800 euros en las zonas más exclusivas de Mallorca o Málaga. ¿Pero cómo se presenta este mercado en Galicia pare el verano de 2026?

A Toxa se mantiene entre los más caros y el resto de Galicia en la media nacional

Entre los lugares más caros del territorio gallego, como de costumbre, el primer puesto es para la isla de A Toxa; que también se postula como el séptimo destino más caro a nivel nacional. En la isla privada, un apartamento de 80 metros cuadrados nos saldrá por un precio medio de 2.950 euros.

Otro de los lugares con los apartamentos más caros para este verano es Sanxenxo. Una semana en primera línea de playa en el municipio pontevedrés nos saldrá a unos 2.500 euros de media. Ahora bien, aquí la ubicación es importante, ya que dentro de la misma localidad el precio medio del alquiler vacacional desciende hasta los 1.500 semanales para la segunda línea de playa en la zona de Xilgar o los 1.400 euros por un apartamento en Portonovo.

Estos precios se acercan más a los de áreas costeras como las de Samil-Coruxo, que se sitúa en los 1.250 euros semanales de media o los 1.050 de la zona de Patos en Nigrán. Por su parte, el resto del litoral gallego se aleja de los extremos económicos del alquiler vacacional en España, no tan barato como Asturias ni tan prohibitivo como Baleares.

Si nuestro presupuesto se mueve entre los 700 y los 1.000 euros por una semana de vacaciones, en Galicia tendremos donde elegir. Boiro, Cabanas, Cedeira, Fisterra, Malpica, Mugardos, Ortigueira, Pontedeume, Portosín, Burela, Foz, Vicedo, Cangas do Morrazo, Illa de Arousa y O Grove entran todos dentro de esta horquilla.

Si buscas pasar unas vacaciones fuera del territorio gallego —cosa poco entendible con la variedad y la calidad de las playas con las que contamos—, puedes consultar el listado completo de Grupo Tecnitasa aquí: