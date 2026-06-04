OPmobility asigna a la planta de Ávila componentes para el futuro Peugeot 2008 de Stellantis Vigo

El panorama de la asignación de componentes para el futuro Peugeot 2008 que fabricará Stellantis Vigo empieza a despejarse. La adjudicación clave de los asientos a Forvia Asientos de Galicia (ADG) resolvió una de las grandes incógnitas del proyecto, que si nada cambia verá la luz a partir de 2028 en Balaídos en base a una nueva plataforma industrial de grupo. Sin embargo, todavía quedan algunas piezas por repartir entre las empresas del área, del norte de Portugal, del resto de España o incluso del extranjero. Otra parte importante, sobre todo por volumen, eran los parachoques. A finales de 2025 el proveedor OPmobility, la antigua Plastic Omnium, entró en el programa para el SUV con la producción de la defensa trasera, quedando la delantera para la fábrica de Flex-N-Gate en Logroño. Sin embargo, no será la única parte que llegará desde fuera: OPmobility decidió encargar a su planta en Ávila la fabricación del portón del todocamino en el marco de su desarrollo One4you.

La factoría de Redondela, que da trabajo a cerca de 450 personas, es uno de los principales proveedores de Balaídos. De la planta salen en estos momentos los parachoques (bumpers) tanto de las furgonetas K9 como del P24, nombre interno del actual Peugeot 2008. Con el lanzamiento de la próxima generación, desde la dirección se llegó a trasladar que la continuidad de la carga de trabajo para el exitoso vehículo estaba en entredicho, pero finalmente logró retener la defensa trasera, como comunicó la empresa a sus trabajadores en diciembre.

Stellantis decidió dividir el pedido y apostar por la planta logroñesa Flex-N-Gate para la pieza delantera, pero para compensar a OPmobility la compañía que dirige Antonio Filosa le asignó también el portón trasero del SUV. Se decantó así por la solución One4you, un desarrollo lanzado por el grupo francés el año pasado y que consiste en una oferta «todo en uno», integrando sistemas de carrocería exterior, iluminación y módulos.

La factoría de OPmobility en Arévalo, provincia de Ávila. / OPmobility

En resumen, el futuro Peugeot 2008 contará con «un innovador portón trasero», que dispondrá de un «diseño ligero de termoplástico» que a su vez permitirá «una reducción del 20% en las emisiones de CO₂ en comparación con una solución de acero». Y para su fabricación, fuentes sindicales de la planta redondelana confirman que OPmobility se decantó por asignar la carga de trabajo a Arévalo, localidad de la provincia de Ávila que está a casi cinco horas por carretera de Balaídos. Las mismas fuentes hablan de una posible falta de espacio en Redondela para asumir el voluminoso componente.

La multinacional, que en el área de Vigo también cuenta con la planta de sistemas de combustible y de control de emisiones OP Mobility C-Power, fue la encargada de anunciar el «importante pedido de Stellantis», que además supone el décimo contrato vinculado al One4you logrado en solo un año con diversos OEMs (los fabricantes de coches).