Nestlé llega a un preacuerdo con los sindicatos que reduce el ERE de 301 a 242 empleados y amortigua el impacto en Pontecesures

En plena resaca todavía del inicio de las movilizaciones para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa para recortar 301 empleos en sus oficinas centrales en España y varias de sus plantas, entre ellas la de Pontecesures, Nestlé acaba de llegar a un preacuerdo con los sindicatos que rebaja las salidas hasta los 242 e, incluso, quedarse en 178 mediante la recolocación interna de parte de los afectados. Según anuncian CC OO y CSIF, serán salidas voluntarias.

La indemnización prevista para los menores de 54 años será de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Para los de 63 años en adelante, habrá un pago único del 75% del salario por 18 mensualidades. El preacuerdo incorpora un plan de rentas para las personas que superen los 54 años mediante un convenio especial con la Seguridad Social. Nestlé abonará un complemento de entre el 58 y el 65% del salario bruto, en función de la edad, que se actualizará anualmente hasta que cumplan los 63 años. Mantendrán los beneficios sociales.

Todos los empleados includos en el ERE percibirán dos dos complementos: uno por antigüedad en la empresa, de entre los 15.000 y los 30.000 euros, dependiendo del tiempo que lleven en la compañía; y otro en función de la edad que tenga la persona trabajadora, que se situará entre los 10.000 y los 20.000 euros.

Noticias relacionadas

Los 194 efectivos de la factoría gallega abandonan la huelga indefinida convocada dentro de las movilizaciones. Además del centro productivo de Pontecesures y de las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el ERE engloba las plantas de La Penilla (Cantabria), Girona, Reus (Tarragona), Miajadas (Cáceres) y Sebares (Asturias) y a quienes trabajan en las oficinas, delegaciones de ventas y centros de distribución y logística de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.