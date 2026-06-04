Fernando Torres, presidente de Grupo Fonsán: “Galicia tiene un enorme potencial por su tierra, su industria, la riqueza de sus costas y su gente”

Grupo Fonsán cuenta con 30 años de trayectoria y se caracteriza por abordar proyectos de alta complejidad. ¿Cómo resumiría su evolución?

Grupo Fonsán nació hace 30 años con una clara vocación técnica y con la idea de desarrollar un proyecto sólido basado en la especialización y en la capacidad de afrontar obras complejas. En Galicia encontramos un entorno que encajaba perfectamente con esa visión: una comunidad con una gran tradición industrial, marítima y portuaria, donde los retos técnicos son especialmente exigentes.

A lo largo de estos años hemos crecido poco a poco, construyendo un equipo muy estable y altamente especializado. Hoy Galicia, donde crecí, no es solo un lugar donde trabajamos; es uno de los territorios donde más conocimiento técnico hemos desarrollado y desde donde estamos impulsando soluciones que ya son referencia a nivel nacional. Muchas de las capacidades diferenciales de Grupo Fonsán, como las reparaciones estructurales avanzadas, los hormigones especiales o las soluciones para entornos portuarios y offshore, se han desarrollado precisamente aquí, trabajando sobre las necesidades reales del tejido industrial gallego.

Ahora estoy satisfecho por todo lo que hemos conseguido. Contamos con más de 60 personas en el equipo en Galicia.

Fernando Torres, presidente de Grupo Fonsán / Grupo Fonsán

Galicia es un territorio donde hemos consolidado equipos propios, desarrollado conocimiento especializado y construido relaciones muy estrechas

Galicia como origen y motor de crecimiento

La compañía cuenta con una trayectoria consolidada en Galicia, con decenas de proyectos ejecutados en la comunidad. ¿Qué oportunidades y retos plantea la región?

Galicia tiene un enorme potencial industrial y logístico. Su relación con el mar, la actividad portuaria, la acuicultura, la energía o la industria naval generan un entorno muy exigente técnicamente, y eso nos ha ayudado a evolucionar como compañía.

Para nosotros, Galicia es mucho más que una zona de actividad. Es un territorio donde hemos consolidado equipos propios, desarrollado conocimiento especializado y construido relaciones muy estrechas con el tejido industrial y las administraciones.

Además, creemos que desde Galicia se puede liderar innovación técnica en sectores estratégicos como la rehabilitación estructural, la eólica marina o las infraestructuras portuarias. De hecho, algunos de los sistemas y soluciones más avanzados que hemos desarrollado nacen precisamente de proyectos ejecutados aquí.

¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento y consolidación en Galicia?

Galicia ha sido un proyecto construido paso a paso. Poco a poco, nos hemos integrado en el tejido industrial, colaborando con autoridades portuarias y administraciones públicas. Hemos desarrollado actuaciones para el Puerto de A Coruña, llevado a cabo la rehabilitación de los muelles transatlánticos y ejecutado obras para Repsol en un muelle especialmente complejo, debido a la presencia de combustibles y a las exigentes condiciones de seguridad que requería la intervención.

Además, contamos con una cantera de profesionales muy sólida allí. De hecho, en muchas ocasiones, parte del equipo se desplaza para apoyar otros proyectos cuando es necesario.

¿Qué papel ha jugado el conocimiento del entorno local y su relación con el tejido industrial y constructivo gallego en el desarrollo de la actividad de la compañía?

El conocimiento del entorno gallego ha sido clave para nuestro desarrollo. El hecho de haber crecido allí me permitió conocer de primera mano su forma de trabajar, su tejido industrial y la manera de relacionarse y generar confianza en el territorio. Galicia tiene una forma de trabajar muy basada en la confianza, en la cercanía y en el compromiso a largo plazo, y eso encaja mucho con nuestra manera de entender la empresa.

Hemos apostado por construir equipos propios y estables, formados por profesionales que conocen perfectamente las particularidades de trabajar en entornos marítimos, industriales y portuarios. Ese conocimiento acumulado durante años es hoy uno de nuestros mayores activos.

Ingeniería, especialización y proyectos complejos

¿Cuáles son hoy las principales áreas de especialización de Grupo Fonsán?

En Grupo Fonsán contamos con una sólida especialización en cimentaciones profundas y con una ingeniería propia, lo que nos permite desarrollar internamente los proyectos en los que trabajamos y aportar soluciones adaptadas a cada necesidad.

Otra de nuestras áreas clave es la rehabilitación de estructuras de hormigón expuestas a entornos especialmente agresivos, como puertos, depósitos de agua o infraestructuras donde conviven agua, hormigón y acero. A lo largo de los años hemos desarrollado técnicas propias, fruto de una fuerte inversión en maquinaria de hidrodemolición, nuevos materiales y proyectos de innovación, que nos permiten rehabilitar estructuras sin necesidad de demolerlas y reconstruirlas por completo.

Esto supone un cambio importante en la manera de intervenir. En lugar de demoler un muelle, retirar los residuos y construir uno nuevo, somos capaces de actuar sobre la estructura existente, repararla y prolongar su vida útil durante décadas. Es, probablemente, una de las formas más sostenibles de construir y conservar infraestructuras hoy en día.

Además, contamos con una división industrial especializada en la construcción de edificación industrial y con talleres propios que nos permiten fabricar piezas complejas con los estándares de calidad y los plazos que este tipo de proyectos exige, algo que muchas veces el mercado no puede garantizar.

También desarrollamos numerosas obras portuarias, un ámbito muy ligado a nuestra identidad y a una vocación personal que siempre ha estado presente en nuestra trayectoria. Aunque se trata de un nicho complejo y altamente especializado, es un entorno en el que disfrutamos trabajando y donde mejor podemos aportar nuestro conocimiento y experiencia.

Muelle de Transatlánticos en el Puerto de A Coruña / Grupo Fonsán

¿Qué tipo de retos técnicos plantean las actuaciones en estas áreas y cómo los afronta Grupo Fonsán?

En todas estas áreas, la capacidad técnica representa un gran valor añadido. La complejidad de este tipo de proyectos suele generar un doble efecto: aleja a muchos, pero atrae a quienes realmente están preparados para afrontarlos. Y, al final, quienes trabajamos en este ámbito nos conocemos bien y compartimos una forma muy rigurosa de entender el trabajo.

Como ocurre con cualquier actividad compleja, las cosas no pueden hacerse deprisa. Existe una sistemática de trabajo mucho más exigente, con procesos de control, trazabilidad, métodos y procedimientos técnicos que requieren precisión, planificación y experiencia en cada fase del proyecto.

¿Podría destacar algunos proyectos ejecutados en Galicia que reflejen especialmente la capacidad técnica de la compañía?

Hemos desarrollado una zapata desmontable para monopiles, unas estructuras que llegan a transmitir en cada punto de apoyo más carga que algunos de los mayores rascacielos de Nueva York. Se trata de una solución de enorme complejidad técnica, ya que las cargas se comportan de manera muy distinta a las de un edificio convencional. El desarrollo de estas zapatas desmontables ha sido, además, un reto de ingeniería especialmente interesante.

También hemos participado en la fabricación de hormigones de alta densidad para Equinor y ejecutado proyectos de rehabilitación para importantes entidades, como un puente para Adif o distintos muelles para la Autoridad Portuaria de A Coruña y Repsol.

Rehabilitación estructural del Puente Gundián sobre el río Ulla / Grupo Fonsán

Talento, formación y visión de futuro

Como ha comentado, uno de los rasgos diferenciales de Grupo Fonsán es su apuesta por equipos propios y estables en obra. ¿Qué papel juega el equipo humano en su modelo y qué ventajas aporta frente a estructuras más externalizadas?

Actualmente somos alrededor de 400 personas, una cifra que puede crecer en determinados momentos en función de la carga de trabajo. De ese equipo, cerca de 120 profesionales forman parte de las áreas técnicas y de administración.

Retener el talento es uno de los grandes retos y también una de nuestras prioridades. En Galicia, por ejemplo, existe una cultura de mayor fidelidad y compromiso con los proyectos a largo plazo. Los gallegos valoramos especialmente sentirnos cómodos en el lugar donde trabajamos y formar parte de un entorno en el que podemos crecer.

Y ahí está también una de las claves: cuando una persona se siente implicada, se autorregula, se autoforma y busca seguir avanzando, asumiendo nuevos retos y evolucionando profesionalmente junto a la empresa.

Cuentan incluso con una escuela de formación. ¿Qué supone en la estrategia de la compañía y cómo contribuye esta formación continua a la especialización técnica y a la evolución de los equipos?

La idea de crear nuestra propia escuela de formación nació hace unos ocho años, en un momento en el que comenzábamos a especializarnos en trabajos de alta complejidad. Buscábamos profesionales en universidades, centros de Formación Profesional y escuelas técnicas, pero nos dimos cuenta de que no existía una formación realmente especializada en ámbitos como las reparaciones estructurales, los nuevos materiales o determinadas técnicas avanzadas de rehabilitación.

Por eso decidimos dar un paso más y crear nuestro propio espacio de formación. Adquirimos un edificio industrial en San Fernando y desarrollamos allí una escuela orientada a preparar profesionales en especialidades que prácticamente no se enseñan en otros entornos formativos.

En Grupo Fonsán creemos firmemente en la formación continua y en la profesionalización del sector. Seguimos apostando por incorporar talento joven y acompañarlo en su desarrollo técnico y profesional. Nuestro objetivo no es solo ejecutar proyectos complejos, sino también formar a las personas que serán capaces de liderarlos en el futuro.

Nuestro objetivo no es solo ejecutar proyectos complejos, sino también formar a las personas que serán capaces de liderarlos en el futuro

¿En qué momento se encuentra actualmente Grupo Fonsán en Galicia en términos de actividad y posicionamiento? ¿Qué tipo de proyectos están desarrollando actualmente en la comunidad?

Actualmente estamos finalizando una importante obra industrial destinada al lavado de cadenas y la limpieza de piezas metálicas. Además, estamos desarrollando un proyecto muy interesante en una piscifactoría de Cambados para Aquacría Arousa, el mayor productor de lenguado de España.

También estamos llevando a cabo la rehabilitación de un muelle mejillonero para la Xunta de Galicia, dentro de un sector con un enorme potencial de crecimiento y desarrollo en Galicia.

Ampliación de las instalaciones de producción de lenguado en Cambados / Grupo Fonsán

Desde la presidencia, ¿cuál es la visión de futuro de la compañía en Galicia?

Estamos trabajando para que no nos ocurra algo que escuchamos con frecuencia cuando hablamos con empresas o entidades en Galicia: “Ojalá os hubiera conocido hace unos meses, porque hemos tenido un problema enorme”. Muchas veces nuestros clientes llegan a nosotros cuando ya existe una incidencia compleja y necesitan un especialista capaz de resolver un problema estructural muy concreto.

Sin embargo, nuestro objetivo es que nos conozcan antes de llegar a ese punto, no solo como “el médico de urgencias”, sino como una empresa capaz de aportar soluciones técnicas, planificación y valor desde el inicio de los proyectos.

Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante por ganar visibilidad dentro del tejido industrial gallego, especialmente en sectores con gran proyección como el agroalimentario, uno de los pilares económicos gallegos y una de las grandes despensas de España. También vemos un enorme potencial en el ámbito de la acuicultura y la economía azul, un sector llamado a tener cada vez más protagonismo en el futuro y en el que ya estamos participando a través de distintas jornadas e iniciativas especializadas.

¿Qué papel quiere seguir desempeñando Grupo Fonsán en el desarrollo del territorio?

Colaboramos con todas aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que requieren nuestra experiencia y conocimiento técnico. Gracias a los sistemas y soluciones que hemos desarrollado, ayudamos a ejecutar proyectos de una manera más eficiente, sostenible e integrada, optimizando recursos y alargando la vida útil de las infraestructuras.

Es un modelo que funciona y que queremos seguir consolidando en Galicia, manteniendo nuestra presencia como una empresa local profundamente vinculada al territorio y al tejido profesional gallego, donde contamos con un equipo humano muy importante y altamente especializado.

¿Cuáles son los principales retos que afronta Grupo Fonsán para seguir consolidándose como referente del sector tanto a nivel nacional como en Galicia?

Nuestro objetivo es seguir ganando visibilidad, consolidar el equipo que hemos construido y continuar creciendo mediante la incorporación de nuevo talento. Queremos reforzar nuestra presencia en Galicia como una empresa gallega con un fuerte conocimiento técnico, que desarrolla soluciones únicas en España, manteniendo una estructura sólida y preparada para afrontar proyectos cada vez más complejos, especializados y ambiciosos.