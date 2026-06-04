Colonial prepara su desembarco en Alemania y espera elevar un 22% su beneficio hasta 2028

Colonial SFL prepara su desembarco en Alemania con compras de activos. Así lo ha revelado con motivo de su Capital Markets Day 2026 en el que ha presentado su plan estratégico hasta 2028, que estima una mejora en los beneficios de hasta el 22% en los próximos tres ejercicios. La inmobiliaria cotizada en el Ibex-35 además entrará en el sector de las residencias de estudiantes, aunque mantendrá el foco de su negocio en el alquiler de edificios de oficinas en el centro de París, Madrid y Barcelona.

La compañía catalana —aunque con sede social en Madrid— ha destacado que en parte del crecimiento en los próximos años se centrará en cuatro ejes. El primero, en "aprovechar las oportunidades" que se presenten en Alemania, país en el que históricamente ha querido invertir la empresa y donde el sector inmobiliario está viviendo una recesión. No es la primera vez que la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) estudia una operación en el país. Ya lo hizo hace tres o cuatro años, sin éxito. Colonial SFL abre ahora la puerta a invertir en las cuatro principales germanas y con más hincapié en Berlín y Múnich.

El segundo pilar de crecimiento será su inversión en SID (antigua Deeplabs), filial que explota oficinas y laboratorios para empresas de ciencia e innovación. Tal y como reveló EL PERIÓDICO hace apenas unas semanas, el fondo soberano de Singapur GIC ha invertido alrededor de 120 millones en tomar una participación de alrededor del 30% en esta compañía que próximamente saldrá a bolsa, donde Colonial mantiene una participación superior al 60%.

Otra de las vías de crecimiento es la mejora de algunos de los inmuebles de los que es propietaria la inmobiliaria. En marcha tiene un plan acuñado Alpha X, en el que se ha planteado la mejora de varios edificios en París, la construcción de un hospital en el 22@ en Barcelona y la rehabilitación integral de la antigua sede de IBM en Madrid, que se reconvertirá en un activo de usos mixtos, entre ellos una residencia de estudiantes, su primera incursión en este segmento.

Crecimiento de hasta el 22% en el beneficio

En una nota de prensa, Colonial SFL ha explicado que el nuevo plan estratégico prevé alcanzar un beneficio por acción (BPA) recurrente de entre 39 y 41 céntimos en 2028, lo que representa un crecimiento aproximado de entre el 16% y el 22% respecto a los niveles de 2025, al tiempo que confirma la guía de BPA de entre 34 y 35 céntimos por acción para 2026.

Desde el punto de vista de balance, Colonial SFL ha reafirmado su intención de mantener un apalancamiento sobre el nivel de activos (lo que se conoce en el argot como loan to value) de entre el 35% y el 40% y que solo invertirá en activos de los que obtenga rentabilidades anualizadas entre el 7% y el 8,5% si son core+ y entre el 9% y el 10% si son value add.

En los últimos años, la empresa ha presumido de haber ejecutado 3.000 millones de euros en desinversiones e invertido más de 5.000 millones de euros. Adicionalmente, ha apuntado que su plan de venta de 500 millones está ya ejecutado al 70% y se prevé el traspaso de activos valorados en 200 millones en los próximos meses.

Noticias relacionadas

"Creemos que la combinación de liderazgo de mercado, visibilidad de beneficios, disciplina financiera y asignación activa de capital constituye una propuesta muy atractiva para los inversores a largo plazo y respalda una sólida generación de rentabilidad total para el accionista a lo largo del ciclo", ha señalado Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial SFL. Tras conocerse el plan estratégico, las acciones de la empresa han registrado caídas cercanas al 1% en la bolsa española.