Tofas inicia el montaje de las primeras K9 en Turquía: «La Doblò regresa 3 años después»

La compañía turca Tofas, joint venture formada entre Stellantis y el conglomerado Koç Holding, ha iniciado el montaje de las primeras furgonetas K9 en Turquía. Y para celebrarlo, ha mostrado una de las Fiat Doblò ya listas en su factoría de la ciudad de Bursa, donde concentrará la fabricación de los vehículos comerciales ligeros vigueses con el objetivo de distribuirlos de forma local y regional. Para la empresa otomana, el modelo de la marca italiana es icónico, ya que se produjo allí durante 26 años hasta que en se incorporó a la planta de Balaídos como una silueta más. «En cierto sentido, la Doblò regresará a casa después de una pausa de 3 años», celebró Tofas.

Stellantis Vigo es el hogar de las K9 desde su lanzamiento, siguiendo así la estela de la anterior generación (la B9) y la primera hornada de las furgonetas (las M49), lanzadas hace ya 30 años con la Citroën Berlingo y la Peugeot Partner. Balaídos siendo eje y líder, pero comparte la producción con las fábricas de Mangualde (Portugal), Ellesmere Port (Reino Unido), Tafraoui (Argelia, solo con la Doblò) y ahora Turquía, operación adelantada por FARO el pasado verano.

El plan de Tofas es producir las K9 «en la región, para la región», con una capacidad anual de 150.000 unidades (frente a las más de 300.000 que produjo el pasado curso la planta olívica). Está previsto que la fabricación en serie comience en septiembre y el modelo con el que despegará será la Doblò. El director de marca de FIAT en Turquía, Altan Aytaç, afirmó que las ventas de este modelo en los primeros cuatro meses del año se duplicaron con creces respecto al mismo período de 2025, alcanzando las 10.507 unidades. «Creemos que este impulso se fortalecerá aún más con el regreso de la producción nacional del Doblò», añadió.

Fotografía compartida por Tofas con las K9 en las cuatro marcas de Stellantis. / Tofas

Solo de este modelo, Tofas produjo desde la primera generación (en el año 2000) un total de 600.000 unidades. Sin embargo, está previsto que la fábrica también ensamble las K9 de Peugeot, Citroën y Opel.

Plataforma

La inversión de Tofas para introducir las K9 en su fábrica rebasó los 250 millones de euros. Mucho más invertirá Stellantis para lanzar la STLA One en la factoría de Mulhouse. El grupo asignó una inversión de 1.000 millones para instalar la plataforma anunciada en el marco del nuevo plan estratégico de la compañía y producirá allí tres modelos de la marca Peugeot.

El CEO del grupo, Antonio Filosa, recibió este martes en el polígono industrial de Mulhouse al ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, Roland Lescure, y al ministro delegado de Industria, Sébastien Martin. «Esta decisión demuestra la profesionalidad y el excepcional compromiso de nuestros equipos», declaró el consejero delegado.

Stellantis confirmó así la inversión que anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que es la primera asignación oficial de esta nueva base de ingeniería. Con ello, la factoría de Alsacia, que da empleo a 4.500 personas y según Stellantis «constituye un activo histórico para la compañía», se encargará de tres modelos eléctricos e híbridos del segmento C de la marca del león.