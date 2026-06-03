La crisis después de Barreras: Ritz-Carlton Yacht se entrega a un rescate y aplaza el pago de la deuda tras perder más de 230 millones

La sociedad Cruise Yacht Upper HoldCo, domiciliada en Malta, es la que gestiona la operativa de los tres cruceros de ultralujo que se comercializan bajo la marca comercial The Ritz-Carlton Yacht Collection: Evrima, Ilma y Luminara. El primero llevará para siempre a sus espaldas la huella indeleble de Hijos de J. Barreras, liquidado tras más de cien años de trayectoria. Evrima, la construcción 1705 del astillero vigués, fue el último barco en abandonar a flote las instalaciones de la compañía, todavía operativa: nunca regresó, pese a que su armadora era la propietaria de la atarazana de Beiramar.

El crucero, de 190 metros de eslora, fue finalmente rematado en Francia, en Chantiers de l'Atlantique, donde fueron ensamblados sus hermanos. Pero pese al enorme tirón en el mercado mundial de viajes de lujo, y a portar la marca de la conocidísima cadena hotelera, la naviera Ritz-Carlton no nada en la abundancia, precisamente. Cruise Yacht ha divulgado formalmente los resultados del ejercicio 2025, en el que no solo ha cosechado unos números rojos de más de 230 millones de dólares, sino que ha tenido que apelar a un aplazamiento en el pago de la deuda. No saldrá de pérdidas hasta 2028, según sus propias estimaciones. En el ejercicio 2024 perdió más de 170 millones.

Extracto de las cuentas anuales de Cruise Yacht / LG

Solo en el mes de mayo, como constata el informe remitido a los socios, Cruise Yacht se vio obligada a prorrogar con Crédit Agricole el pago de más de 171 millones de dólares, utilizados para la construcción de las unidades Ilma y Luminara, cuya amortización se ha suspendido hasta 2028. Pero, además, el día 22 recibió una inyección extraordinaria de 167 millones de sus accionistas; en lo que va de año estas aportaciones de capital alcanzan ya los 192 millones (1.060 millones desde la puesta en marcha del proyecto). El fondo Oaktree es el máximo accionista de la compañía y fue, desde febrero de 2021 y hasta su liquidación final, el propietario de Hijos de J. Barreras, entonces mayor astillero privado de España.

El mismo informe da cuenta además de que la línea de préstamo suscrita con CaixaBank —que lidera un pool de bancos españoles—, por otros 299 millones de dólares, quedó vencida con fecha del 31 de diciembre. Esta última línea sí fue la utilizada para financiar el crucero Evrima; la naviera ha recibido una «dispensa» temporal, con lo que no se ha producido una ejecución del préstamo.

R.V.

«El incremento de las pérdidas refleja principalmente la inversión continuada del Grupo en capacidades comerciales e infraestructura organizativa para respaldar el crecimiento futuro, junto con cargos por deterioro no recurrentes por importe de 55,7 millones de dólares», reza la documentación entregada a los accionistas y analizada por FARO. «Estos deterioros están relacionados principalmente con el buque Evrima y con pagos anticipados realizados a Chantiers de l’Atlantique vinculados a la construcción de futuros buques, tras el aplazamiento de los proyectos».

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Cruise Yacht confía en mejorar de forma progresiva el ebitda «a medida que la flota madure» y consiga elevar los niveles de ocupación a bordo, por el momento insuficientes. La facturación rebasó los 332 millones, un 68% más que el año anterior, por la incorporación del Luminara al mercado. El plan de negocio aprobado el pasado abril para el periodo 2026-2031 no proyecta alcanzar «los niveles medios de ocupación» del 85% que anotan las empresas de cruceros para este tipo de clientes hasta el año 2030. El valor en libros de los tres cruceros de The Ritz-Carlton Yacht Collection asciende a 1.559 millones de dólares.