Grupo Lence irrumpe en la nutrición clínica con una «inversión estratégica» en la firma Anutmed Pharma

«Crear una compañía española de referencia en nutrición clínica personalizada». Este es el objetivo que se ha fijado Grupo Lence con el cierre de una operación «estratégica» de inversión en la firma Anutmed Pharma, creada para «convertir la nutrición clínica en una herramienta clave para optimizar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes». Según ha informado Lence en un comunicado, el proyecto es de largo recorrido para «acercar soluciones nutricionales de base científica a miles de pacientes». No ha trascendido el importe de la operación ni la participación que adquiere la compañía láctea en Anutmed, fundada en 2025.

Lence ha indicado que, si bien su nueva aliada es de reciente trayectoria, «u conocimiento del sector se apoya en una sólida experiencia previa». A lo largo de los años, abunda la nota, su equipo ha identificado «de primera mano los retos a los que se enfrentan tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, especialmente en lo que respecta a la eficacia, personalización y accesibilidad de las soluciones de nutrición clínica».

En particular, esta iniciativa tratará de sacar al mercado productos funcionales indicados para enfermedades metabólicas, disfagia, desnutrición, obesidad, nefropatías o procesos oncológicos, con el objetivo de «ayudar a los pacientes a mejorar su salud y bienestar».

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«Desde Grupo Lence llevamos cincuenta años apostando por la alimentación como palanca de salud, y la nutrición clínica es el siguiente paso natural de esa vocación. Con Roberto y su equipo tenemos la ambición de construir el referente español del sector», ha destacado Carmen Lence, presidenta del grupo alimentario 100% gallego. Roberto Conde, cofundador de Anutmed, ha valorado que «la nutrición clínica solo funciona cuando ciencia, evidencia y escala industrial trabajan juntas. Nuestro equipo aporta veinte años de conocimiento clínico y regulatorio; Grupo Lence aporta la capacidad industrial y financiera para llevarlo a miles de pacientes. Esa es la combinación que el sector necesitaba en España».