Inversión
Grupo Lence irrumpe en la nutrición clínica con una «inversión estratégica» en la firma Anutmed Pharma
La compañía que preside Carmen Lence pretende crear una compañía española de referencia en nutrición clínica personalizada
«Crear una compañía española de referencia en nutrición clínica personalizada». Este es el objetivo que se ha fijado Grupo Lence con el cierre de una operación «estratégica» de inversión en la firma Anutmed Pharma, creada para «convertir la nutrición clínica en una herramienta clave para optimizar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes». Según ha informado Lence en un comunicado, el proyecto es de largo recorrido para «acercar soluciones nutricionales de base científica a miles de pacientes». No ha trascendido el importe de la operación ni la participación que adquiere la compañía láctea en Anutmed, fundada en 2025.
Lence ha indicado que, si bien su nueva aliada es de reciente trayectoria, «u conocimiento del sector se apoya en una sólida experiencia previa». A lo largo de los años, abunda la nota, su equipo ha identificado «de primera mano los retos a los que se enfrentan tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, especialmente en lo que respecta a la eficacia, personalización y accesibilidad de las soluciones de nutrición clínica».
En particular, esta iniciativa tratará de sacar al mercado productos funcionales indicados para enfermedades metabólicas, disfagia, desnutrición, obesidad, nefropatías o procesos oncológicos, con el objetivo de «ayudar a los pacientes a mejorar su salud y bienestar».
«Desde Grupo Lence llevamos cincuenta años apostando por la alimentación como palanca de salud, y la nutrición clínica es el siguiente paso natural de esa vocación. Con Roberto y su equipo tenemos la ambición de construir el referente español del sector», ha destacado Carmen Lence, presidenta del grupo alimentario 100% gallego. Roberto Conde, cofundador de Anutmed, ha valorado que «la nutrición clínica solo funciona cuando ciencia, evidencia y escala industrial trabajan juntas. Nuestro equipo aporta veinte años de conocimiento clínico y regulatorio; Grupo Lence aporta la capacidad industrial y financiera para llevarlo a miles de pacientes. Esa es la combinación que el sector necesitaba en España».
Suscríbete para seguir leyendo
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
- Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»
- El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo
- Grupo SAIC o la autarquía total: quién gobierna y cómo trabaja este «holding» (que aterrizará en Galicia) controlado por Pekín