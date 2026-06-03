Los autónomos proponen una reforma «histórica» de su Estatuto para mejorar sus condiciones laborales

El marco normativo que regula el trabajo por cuenta propia en España se ha quedado obsoleto ante el avance de la digitalización y los cambios económicos a ojos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Con esta premisa como motor de cambio, ha puesto sobre la mesa una propuesta integral para modificar la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Una reforma calificada por la propia organización como «histórica» y que se posiciona como «la más ambiciosa» de la principal norma que regula las condiciones laborales del colectivo desde su aprobación en el año 2007.

En el proceso de elaboración del texto participaron más de 150 asociaciones de autónomos a nivel nacional, representativas de la práctica totalidad de las actividades económicas realizadas por los trabajadores por cuenta propia, con el fin de modernizar las condiciones laborales y adaptarlas a la realidad económica y digital del siglo XXI.

Tras meses de reuniones y consultas, UPTA ha logrado radiografiar las principales preocupaciones, demandas y reivindicaciones que el colectivo señala desde hace años, a las que el marco legal vigente «no da respuesta». La organización subraya que en las últimas dos décadas ha cambiado la realidad del trabajo autónomo y que «España necesita una nueva regulación capaz de responder a los desafíos derivados de la digitalización, las nuevas formas de prestación de servicios, los cambios demográficos, la transformación económica y la necesidad de reforzar la protección social de millones de profesionales».

Claves de la propuesta

La reforma que propone UPTA incorpora nuevas figuras jurídicas vinculadas al trabajo autónomo digital, las plataformas económicas y las actividades desarrolladas en entornos virtuales y refuerza los derechos profesionales de los autónomos con avances en cuanto a garantías, representación y protección. Propone también una «profunda modernización» con mejoras en la prestación por cese de actividad, la jubilación, la incapacidad temporal o las contingencias profesionales, así como medidas específicas destinadas a mejorar la prevención de riesgos laborales y mecanismos para facilitar la recuperación económica de aquellos que atraviesen dificultades empresariales «favoreciendo el reemprendimiento».

Además, la propuesta actualiza el sistema de incentivos y bonificaciones para favorecer el relevo generacional y apoyar la continuidad de los negocios. Cabe destacar la «amplia reforma fiscal para aliviar la presión económica sobre los autónomos». Un tema que desde UPTA consideran «imprescindible», en defensa de «un sistema tributario más justo y equilibrado».

Un frente contra el «partidismo»

UPTA aprovechó el lanzamiento de esta propuesta para enviar un mensaje directo a los poderes públicos. Insta a que se tenga en consideración la opinión de las organizaciones del colectivo, que representan a más de tres millones de autónomos, para realizar cualquier modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo «y no responder a iniciativas partidistas que en demasiadas ocasiones buscan proteger intereses económicos particulares alejados de las necesidades reales».

De esta forma, apelan al consenso social, el conocimiento técnico y la participación activa de quienes conocen de primera mano las demandas reales del colectivo. «No se puede legislar sobre el trabajo autónomo sin escuchar a los autónomos. La ley que regula nuestro trabajo debe ser diseñada por quienes representan legítimamente al colectivo y conocen sus problemas», reivindican desde UPTA.

«Llevamos demasiado tiempo viendo cómo otros hablan en nuestro nombre y toman decisiones sobre nuestro futuro sin contar con quienes vivimos cada día la realidad del trabajo por cuenta propia. Ha llegado el momento de que los autónomos sean protagonistas de los cambios que necesita este país», señaló Eduardo Abad, presidente de UPTA. El directivo considera que la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo debe ser una prioridad para las instituciones.