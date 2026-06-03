Astilleros San Enrique invierte en dos plataformas para mover bloques
Pueden manipular estructuras de hasta 260 toneladas de peso y dimensiones de hasta 15 por 7 metros
R. V.
Astilleros San Enrique continúa avanzando en su plan de inversiones con el objetivo de fortalecer su capacidad productiva y dar respuesta a los proyectos ya comprometidos. Tras la decisión de la Autoridad Portuaria de suspender la ejecución de caducidad de la concesión, la empresa del grupo Marina Meridional incorpora dos nuevas plataformas de carga destinadas al movimiento de grandes bloques estructurales, una adquisición que permitirá optimizar tanto la eficiencia como la seguridad de las operaciones internas del astillero.
Los nuevos equipos están preparados para manipular estructuras de hasta 260 toneladas de peso y dimensiones de hasta 15 por 7 metros, facilitando el traslado y posicionamiento de bloques de gran tamaño dentro de las instalaciones y reforzando la capacidad operativa de la compañía.
Al mismo tiempo, San Enrique mantiene una intensa actividad en sus muelles, donde actualmente se desarrollan trabajos de reparación, mantenimiento y puesta a punto en tres embarcaciones.
Entre ellas destaca el Bold Maverick, un buque cablero de 105 metros de eslora que se encuentra sometiéndose a una revisión integral de sus principales sistemas operativos. Los trabajos incluyen actuaciones sobre el pórtico de popa y los equipos de tendido y avance de cable, además de la incorporación de mejoras tecnológicas y la actualización de sistemas clave para garantizar una operativa más eficiente, segura y fiable.
También permanece en las instalaciones el White Star, un motovelero de 26 metros adaptado para su uso como buque escuela de navegación práctica con capacidad para albergar hasta 15 estudiantes y entre cinco y siete instructores, o el Igueldo, uno de los clientes históricos del astillero que tras concluir su última marea y descargar sus capturas estará alrededor de dos semanas en San Enrique para llevar a cabo labores de mantenimiento preventivo, puesta a punto general y diversas reparaciones menores.
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