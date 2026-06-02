La tecnología de la nigranesa Alén Space viajará al corazón de la Constelación Atlántica española

Alén Space da un nuevo salto en el sector espacial europeo al asumir un papel central en el componente español de la Constelación Atlántica. La empresa con sede en Nigrán será la responsable del diseño y fabricación de las cargas útiles AIS del proyecto ESCA, una iniciativa estratégica impulsada por la Agencia Espacial Española y gestionada técnicamente por la Agencia Espacial Europea, con Open Cosmos como contratista principal. El anuncio llega además en un momento decisivo: el programa acaba de superar la revisión crítica de diseño (CDR), el hito que abre ya la puerta a la fase de producción de satélites y equipos.

La aportación de la compañía gallega se concentrará en las capacidades de monitorización y comunicaciones marítimas desde el espacio. En concreto, Alén desarrollará el modelo de ingeniería y el primer modelo de vuelo de las cargas útiles AIS, además de fabricar en serie otras ocho unidades de vuelo —una de ellas de repuesto— que se integrarán en los satélites de la constelación.

El componente español de la Constelación Atlántica estará formado por ocho pequeños satélites idénticos de unos 100 kilos, dotados de distintas capacidades de observación y monitorización, entre ellas VNIR, AIS, IoT y GNSS-R. En conjunto, la constelación completa, coordinada entre España y Portugal, estará integrada por 16 satélites, concebidos para reforzar la capacidad europea de observación de la Tierra y ofrecer datos con alta frecuencia de revisita sobre el territorio y el entorno marítimo. La iniciativa llega, además, como complemento a sistemas ya operativos como los Sentinel del programa europeo Copernicus.

En el caso de Alén, el desarrollo tecnológico se apoya en su solución TOTEM de radio definida por software (SDR), con un frontal específico para la recepción de señales AIS en banda VHF y la aplicación necesaria para el funcionamiento del sistema. Ese paquete permitirá ampliar desde órbita servicios ligados al seguimiento global de flotas en océanos abiertos y zonas remotas, el apoyo a operaciones de búsqueda y rescate (SAR), la monitorización de mercancías en tiempo real o la vigilancia marítima orientada al control de la pesca ilegal y la detección de actividades ilícitas.

La constelación no se limitará, en todo caso, al tráfico marítimo. El proyecto también está pensado para generar servicios avanzados de observación de la Tierra vinculados a la gestión de emergencias, la monitorización ambiental y la protección del territorio, con aplicaciones potenciales en incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas.

Para la empresa gallega, esta participación tiene una doble lectura. Por un lado, refuerza su posición como proveedor de cargas útiles de comunicaciones para pequeños satélites. Por otro, acelera la evolución de su tecnología AIS hacia una industrialización progresiva y su consolidación como producto estandarizado dentro del catálogo de la compañía. La operación se alinea además con desarrollos recientes de Alén, como la misión SATMAR, impulsada por Puertos del Estado para validar en órbita nuevas capacidades de comunicaciones marítimas basadas en el estándar VDES.