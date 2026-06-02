Stellantis adjudica por primera vez la nueva plataforma «STLA One»: la planta francesa de Mulhouse producirá tres modelos

Stellantis anunció el 21 de mayo su nueva hoja de ruta hasta 2030. El nuevo plan estratégico FaSTLAne 2030 incluye una fuerte inversión de 60.000 millones de euros, el lanzamiento de 60 modelos y novedades tecnológicas, principalmente la creación de tres plataformas industriales. La principal novedad apuntó a la STLA One, modulable, multienergía y capaz de cubrir varios segmentos. Y la primera planta a la que se ha asignado es la de Mulhouse, en Francia. Tras el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado martes, el grupo ha confirmado la inversión de 1.000 millones de euros para asignar esta nueva base de ingeniería con la que producir tres modelos eléctricos e híbridos de Peugeot.

Según la compañía, los proyectos «están totalmente alineados» con el nuevo plan estratégico y los tres próximos modelos anunciados, que serán del segmento C, «juegan un papel clave en el contexto de FaSTLAne 2030», ya que se alinearían con dos de los pilares estratégicos que lo rigen: el hecho de que Peugeot sea una de las cuatro marcas globales de la compañía, siendo además la primera en lanzar la plataforma STLA One (será el próximo año con el Peugeot 208 de Zaragoza), y que la inversión de 1.000 millones «forma parte de la estrategia europea de Stellantis para reforzar la cobertura de mercado de la compañía en Europa».

El CEO del grupo con planta en Vigo, Antonio Filosa, recibió este martes en el polígono industrial de Mulhouse al ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, Roland Lescure, y al ministro delegado de Industria, Sébastien Martin. «Esta decisión demuestra la profesionalidad y el excepcional compromiso de nuestros equipos», declaró el consejero delegado desde la planta de Alsacia.

«Francia ejemplifica a la perfección la estrategia global de Stellantis, plasmada en nuestro plan FaSTLAne 2030, donde nuestra presencia global, nuestro profundo conocimiento del mercado local y nuestras marcas se unen para satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes», añadió Filosa.

Stellantis también señaló que la producción de estos nuevos vehículos a partir de 2029 «demuestra la ambición de combinar la electrificación con un alto rendimiento industrial en Francia». Así, la inversión facilitará la utilización de la capacidad de la planta de Mulhouse, alejándola (como en el caso de Balaídos) de los acuerdos con fabricantes chinos, como es el caso de Dongfeng en Rennes (también en Francia) o de Leapmotor en Zaragoza y Madrid.

La factoría de Alsacia da empleo a 4.500 personas y según Stellantis «constituye un activo histórico para la compañía». Además, la compañía celebró la postura del Gobierno de Macron con la descarbonización de la movilidad y a través de la iniciativa Made in Europe en el seno comunitario. «Estas políticas han sido fundamentales para crear las condiciones propicias para estas inversiones», apuntó el grupo.