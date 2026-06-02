Los migrantes tiran del empleo en mayo, que deja 231.000 ocupados más y su mejor registro desde 2018

El empleo sigue de dulce en España y, tras una buena Semana Santa, siguieron en mayo las contrataciones. Pesa más el buen tiempo y la perspectiva de que la economía seguirá tirando, al menos en el corto plazo, que las turbulencias que pueda generar, por ejemplo, la guerra de Irán, más lejanas en el tiempo e inciertas.

El mercado laboral español vivió un excelente mes de mayo, con el mejor saldo de ocupados desde 2018 y una transversalidad entre sectores que invita al optimismo. Empujado, en gran parte, por las personas de origen migrante, que representan ya el 15% del total de afiliados a la Seguridad Social. Si bien las contrataciones están siendo mucho más explosivas, especialmente estos meses primaverales, en sectores de baja productividad y condiciones laborales cuestionables, como es el caso de la hostelería.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del empleo en el tiempo.

La Seguridad Social sumó en mayo respecto a abril un total de 231.975 cotizantes, hasta un total de 22,3 millones de personas. Es el segundo mejor regisitro en un quinto mes del año de toda la serie histórica y consolida el empleo en máximos históricos. Nunca en España había habido tanta gente trabajando al mismo tiempo. El paro, por su parte, bajó en 36.323 personas, hasta un total de 2,3 millones de desempleados.

Récord de empleo

Mayo suele dejar buenas cifras de empleo, si bien este ha sido más generoso que otros y previsiblemente la buena dinámica seguirá durante los próximos meses. Tanto por el propio ciclo estacional del empleo, ya que las empresas suelen contratar en mayor medida durante el primer semestre y son más prudentes durante el segundo, como ante la perspectiva que poco a poco los migrantes que vayan obteniendo sus permisos de trabajo a través de la regularización extraordinaria se vayan sumando al mercado laboral formal.

No en vano, las personas nacidas en el extranjero están siendo un acicate durante el último lustro, asumiendo más de un tercio del empleo creado. Tendencia que se ha ido incrementando más recientemente. Este mayo, más de la mitad de los nuevos cotizantes que ha sumado la Seguridad Social han nacido fuera de España.

Gráfico que muestra la evolución del paro registrado. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El número de personas con nacionalidad extranjera ocupadas hoy en España asicende a un total de 3,36 millones de personas. Ya superan el 15% del total de ocupados. Y, según una reciente estimación de la Airef, la regularización extraordinaria permitirá sumar, a corto plazo, alrededor de medio millón más de personas al empleo formal.

El empuje del empleo migrante no está siendo incompatible con que otros colectivos, históricamente con difícil empleabilidad, mejoren sus números. Desde la Seguridad Social han destacado que los menores de 30 años con trabajo aumenta, "representan este mes alrededor del 20% del empleo creado en las actividades de alto valor añadido y el 80% de ellos cuenta con contrato indefinido". Asimismo, el empleo femenino se sitúa en su cota más alta y representa el 47,5% del total de la ocupación.

Hostelería y oficinas

Los datos actualizados este martes por los ministerios de Inclusión y Trabajo revelan que en mayo fueron la hostelería y, en menor medida, las oficinas, los sectores que más tiraron del empleo. Bares y restaurantes aprovecharon las buenas temperaturas, el ambiente de terraza y buena mesa, para seguir reforzando plantillas tras la Semana Santa y alargar, como mínimo, hasta después del verano.

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Uno de cada tres cotizantes ganados en mayo se localizaron en la hostelería. No es casualidad que las personas de nacionalidad extranjera hayan tenido un peso tan elevado este quinto mes del año. Y es que las filas de la hostelería -uno de los sectores que peor paga, peores turnos tiene para la conciliación y cuyos empresarios se quejan recurrentemente de la falta de candidatos- las están engrosando eminentemente los migrantes.

Si se da un paso atrás para ver la fotografía con mayor amplitud, uno de los grandes sectores que más han crecido en términos de empleo durante el último año es la construcción. Tanto por la vía de la edificación (+5% interanual), como de la venta inmobiliaria (6,3%). Un sector en el que la mano de obra de origen migrante también es numerosa.

Por el contrario, un gremio al que le está costando bastante incorporar personal es el del comercio (0,8%), históricamente uno de los grandes caladores de empleo y hoy en proceso de transformación por la expansión de las ventas 'online'.

Cataluña lidera

Catalunya lideró en mayo la creación de empleo en el conjunto de España. Sumó 50.034 ocupados respecto a abril, hasta un total de 3,97 millones de trabajadores en activo. Las provincias catalanas vivieron el mejor mayo de toda la estadística disponible y rozan con la yema de los dedos el récord histórico que supondrán los cuatro millones de ocupados.

A expensas de ello, Cataluña suma otro mes por delante de Madrid (+25.082) como territorio con mayor número de ocupados en toda España. La distribución de las contrataciones estuvo muy marcada por la temporada turística y, no en vano, Islas Baleares (+48.193) fue el segundo lugar donde más nuevos cotizantes se registraron.

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No obstante, el empleo creció en todas y cada de las comunidades autónomas y en casi todas y cada una de las provincias, con la excepción de Almería y Huelva.