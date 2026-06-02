Grupo SAIC o la autarquía total: quién gobierna y cómo trabaja este «holding» (que aterrizará en Galicia) controlado por Pekín

El HongDong International Mauritania Fishery Development es un complejo industrial pesquero asentado al sur del puerto de Nuadibú. Fue promovido por la compañía Fujian Hongdong Fishery, aunque auspiciada por el Estado chino: la financiación corrió a cargo del China Development Bank (CDB) —depende del Consejo de Estado—, asegurado por la corporación estatal Sinosure (China Export & Credit Insurance Corporation) y construido por la también pública PowerChina Harbour, dirigida directamente por Pekín. Pese a sus dimensiones —ocupa unos 100.000 metros cuadrados, sin contar la lámina de agua—, no presta servicio a ninguno de los múltiples pesqueros de capital gallego que operan en el caladero. Su acceso está restringido. Es china y solo trabaja para intereses chinos. Y es autónoma: tiene astillero, logística frigorífica, planta de procesado, de harina de pescado, surtidores de gasoil o desalinizadora.

Este de Mauritania es solo un ejemplo, aunque paradigmático, de cómo el Gobierno de China lleva a cabo una estrategia de expansión industrial fuera de sus fronteras. Tiene capacidad financiera, industrial, logística o de producción, y principalmente canalizada por el Estado. Porque otro ejemplo es Grupo SAIC, el conglomerado de automoción que construirá una factoría de coches en Ferrol con una inversión de unos 200 millones de euros. Forma parte de un ecosistema empresarial público tan potente y diversificado que puede levantar una planta desde cero, armar una terminal portuaria, montar un coche casi al completo y distribuirlo por el mundo adelante sin tener que recurrir a un solo proveedor externo.

¿Quién es quién?

SAIC Motor Corporation Limited, cotizada en la Bolsa de Shanghái, tiene como máxima accionista a la compañía Shanghai Automotive Industry, que posee 7.324.009.279 acciones (el 63,71% del capital). No es privada: forma parte del inabarcable portfolio de la denominada Shanghai SASAC (Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de Shanghái), constituida en el año 1993. Su primer director fue Wu Bangguo, entonces secretario del Comité Municipal de Shanghái del Partido Comunista chino. A continuación, como segundo socio, consta —de acuerdo a las últimas cuentas consolidadas, de 2025— China COSCO Shipping Corporation (5,91%), que pertenece a la SASAC pero estatal, controlada orgánicamente por el Consejo de Estado. En tercer lugar está Yuejin Motor, de la SASAC de Nanjing. De modo que, a efectos prácticos, y en cuanto a control societario, SAIC Motor es el Estado.

La SASAC de Shanghái, por cierto, controla el conglomerado alimentario Bright Food, de la que cuelga la conservera viguesa Hijos de Carlos Albo (a través de Shanghai Kaichuang).

Interior de una de las plantas del grupo estatal SAIC en China. / SAIC

Aunque la de Galicia será su primera factoría en suelo Europeo, en el accionariado de SAIC saben bien lo que es estar ya implantados en Europa. China COSCO Shipping controla la totalidad de la terminal portuaria de El Pireo, en Grecia, con capacidad para 6,2 millones de TEU (es la unidad de medida para un contenedor de 20 pies); el 90% de la CSP Zeebrugge Terminal (Brujas) también es suya, con capacidad para otros 1,3 millones de TEU. En España está presente en dos terminales: la CSP de Valencia (51%) y Bilbao (39,5%), además de otras tantas de ferrocarril en Zaragoza y Madrid. No consta ninguna vinculación societaria con Yilport, que es la concesionaria de la operativa de contenedores del puerto de Ferrol; la compañía logística turca, que opera en Leixões, sí es aliada de una compañía pública china, China Merchants Port Holdings, en la Malta Freeport Terminals.

Ecosistema

De vuelta a la operativa de SAIC, el holding se ha reforzado de manera que también tiene un pulmón logístico de primer nivel, tanto para el aprovisionamiento de componentes como para la evacuación por mar de vehículos ya ensamblados. Una de sus filiales es SAIC AnJi Logistics, que ofrece servicios de principio a fin para factorías de automoción. «Cuenta con una capacidad anual de servicio logístico de 10 millones de vehículos», dice en su propia web, y terminales propias. Una de ellas, la Shanghai Haitong International Automobile Terminal, es una de las bases ro-ro más grandes del mundo.

Base logística autónoma de HongDong en Nuadibú (Mauritania) / Apple Maps

También cuenta con una naviera, conformada a su vez por tres filiales —Shanghai Ansheng Automobile Shipping, Anji Shipping y Anji Shipping Hong Kong—, con una flota de más de veinte buques y «rutas propias hacia el Sudeste Asiático y Norteamérica, con operaciones que abarcan Norteamérica, Europa, el Norte de África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático». Para armar su «capacidad global de gestión integral de la cadena de suministro puerta a puerta» proyecta, sin dar más datos, asentarse con bases propias en India y Europa.

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Pero el inmenso ecosistema no termina ahí, y tampoco su capacidad de integración vertical completa, teniendo en cuenta que la principal accionista de SAIC controla grupos de inversión tecnológica (Lingang Group), producción de semiconductores (Huahong Group), recursos humanos (Donghao Lansheng), consumo bajo en carbono (Shanghai Industrial Group), innovación industrial (Shanghai Instrumentation & Electronics, Sinomach), comercio y la cadena de suministro (Oriental International) o servicios financieros (Bank of Shanghai).