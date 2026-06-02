Ceaga reclama «oportunidades reales» para proveedores ante la inversión de SAIC y Asime avisa que debe «integrarse con sectores ya consolidados»

La industria gallega reacciona al anuncio de la llegada de SAIC a Ferrol para la producción de coches de la marca MG. Y una de las que lo ha hecho es el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga). Tras la celebración de la asamblea general la semana pasada, la organización celebra lo que consideran como «una decisión industrial de relevancia estratégica» para la comunidad, pero también pone sobre la mesa una petición clave en este sentido: «consideramos fundamental, y así lo hemos hecho saber, que esta inversión genere oportunidades reales para la cadena de suministro gallega».

El clúster que preside Patricia Moreira defiende una implantación que «podría tener un efecto tractor sobre el tejido industrial y tecnológico gallego», por lo que apuesta por «facilitar la integración de este proyecto en el sistema gallego y maximizar su impacto». «Galicia tiene hoy una gran oportunidad para reforzar su liderazgo industrial y construir una nueva etapa de crecimiento alrededor de la movilidad del futuro y estamos preparados para ello», valora.

En este sentido, el clúster avanza que colaboran con SAIC «o cualquier posible inversor» para identificar proveedores gallegos «homologables, facilitar contactos, promover encuentros B2B e impulsar iniciativas vinculadas al talento, la formación y la innovación alrededor de esta nueva inversión industrial».

Por su parte, la patronal del metal Asime celebra también que la llegada de SAIC «marca un hito para el futuro industrial de Galicia» y «representa una inversión estratégica». Sin embargo, también advierte que «debe integrarse con los sectores ya consolidados, no competir con ellos».

La asociación presidida por Justo Sierra, presidente de otro productor de vehículos como es Urovesa, en este caso del sector de la defensa, estima que es neceasrio «abordar esta iniciativa con una visión global del territorio» ante el reto que supone de lograr que todos los sectores «convivan de manera ordenada, complementaria y sostenible, evitando tensiones sobre el uso del suelo industrial, las infraestructuras o el talento disponible». Cabe recordar que el puerto de Ferrol era uno de los nudos pensados para la expansión de la eólica marina.

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«Es fundamental planificar el crecimiento industrial de manera eficiente, garantizando un uso adecuado de estos recursos para asegurar un desarrollo equilibrado y a largo plazo», insiste Asime.