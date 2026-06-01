Vilaboa cancela un contrato de reparación de caminos con Asfaltos Galaicos por abandono de las obras

El pasado 12 de noviembre, y por importe de 55.553,24 euros (IVA incluido), el ayuntamiento de Vilaboa adjudicó el contrato para la «mejora de caminos municipales en Pousada y Coruxeiro», una actuación enmarcada dentro del Plan Marco Mellora de Camiños 2025-2026. La adjudicataria fue Asfaltos Galaicos, una SL que utilizaba la denominación social Asfaltos Luis Fernández hasta septiembre de 2024. Fue en ese momento cuando pasó a estar controlada por la mercantil Archan Kapital.

El plazo de ejecución de las obras en Vilaboa concluía, de acuerdo a los pliegos, el 21 de enero, y el ejecutivo municipal solicitó un informe para acreditar el «estado de ejecución de las obras», como consta en una resolución de Alcaldía. Ese documento constató que «las obras no se encuentran finalizadas» o que «no consta ejecución de la obra desde el mes de diciembre de 2025». Asimismo, el informe abundó que «el contratista no respondió a los requerimientos efectuados ni retomó los trabajos».

Por este motivo, y teniendo en cuenta que «la situación actual puede comprometer el cumplimiento de las condiciones de la subvención concedida» por la administración autonómica, el concello ha procedido a la resolución del contrato con Asfaltos Galaicos. «Aprobar la liquidacion del contrato con un saldo resultante de 0,00 euros (en favor del contratista / a favor de la administración) y con un importe certificado y abonado de 28.408,78 euros».

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Según fuentes directas de la investigación, Archan es una de las mercantiles investigadas dentro de la operación Capitalpo, entre las que también está Oresa. Su sede está en Barcelona, desde donde, por otra parte —Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 9—, se han dirigido las diligencias ejecutadas por la Guardia Civil. A día de hoy Asfaltos Galaicos pertenece a otra sociedad, Seara Investments. Su dirección, según su web, está en «Polígono Asfalto. Madrid».