Stellantis lanza una edición especial de la Berlingo viguesa por su 30 cumpleaños

Stellantis conmemora la llegada a la treintena de la Citroën Berlingo con el lanzamiento de una edición especial de este modelo, cuya historia está estrechamente ligada a la planta viguesa de Balaídos. La compañía ha lanzado la Berlingo 30 años, una versión con acabado Plus que recuerda el nacimiento, en 1996, de uno de los vehículos que marcaron la evolución del segmento de los comerciales ligeros.

La Berlingo fue presentada en su origen como una alternativa a las furgonetas tradicionales. Su diseño, con una cabina simple y un mayor aprovechamiento del espacio interior, permitió combinar el uso profesional con el familiar y contribuyó a extender el concepto de automóvil polivalente. Una van amplia y funcional perfecta para autónomos, empresas y particulares.

Tres décadas después, Citroën cifra en más de 4,2 millones las unidades producidas a nivel mundial, con ventas en aproximadamente 90 países. En el caso de Vigo, la Berlingo forma parte de la historia de la factoría de Balaídos, donde comenzó a fabricarse junto a la Peugeot Partner. Ambos modelos se convirtieron en una de las apuestas más relevantes de la planta, que reforzó con ellos su especialización en vehículos comerciales ligeros.

Evolución de la Berlingo viguesa desde sus inicios en 1996 hasta la edición especial con motivo de su 30 aniversario. / Stellantis

La llegada de la Berlingo y la Partner supuso también un impulso para el entorno industrial gallego. Su producción contribuyó a consolidar empleo y actividad en la cadena de proveedores del motor en un periodo en el que Balaídos avanzaba en su transformación tras la etapa de modelos como la Citroën C15.

La edición especial anunciada ahora por Stellantis se presenta como parte de la estrategia de la firma para subrayar la continuidad de un modelo que ha pasado por distintas generaciones y que sigue ocupando un papel destacado dentro de la gama de furgonetas.

El aniversario llega, además, en un momento en el que Stellantis Vigo mantiene su peso como uno de los centros industriales de referencia del grupo en Europa, con la producción de vehículos comerciales ligeros como uno de sus principales ejes de actividad.