SAIC, el gigante chino de la automoción dueño de MG, elige Galicia como sede de su primer proyecto en Europa

El gigante de la automoción china, SAIC, dueño de MG, elige Galicia como sede para su primer proyecto dentro de Europa. Ferrolterra y As Pontes serán la base creación de la base industrial y logística de la compañía dentro del territorio europeo.

Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien apuntó que la previsión de inicio de las obras en el año 2027, con el propósito de que la fábrica, que se marca como reto producir 120.000 vehículos al año, esté operativa a finales de 2028. Con la solicitud oficial de SAIC para establecerse en la comunidad, la Xunta lo ha declarado Proxecto Industrial Estratéxico (PIE).

Tras más de 80 reuniones y 25 visitas a la comunidad, detalló Rueda, los encuentros con la empresa culminaron en el viaje hecho por el mandatario autonómico a China el pasado mes de abril. «Ferrolterra lleva años mereciendo una oportunidad así», señaló la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, quien detalló que «será el mayor proyecto industrial internacional llegado a Galicia en las últimas décadas.

Sobre la generación de empleo en la zona, Lorenzana apuntilló que la previsión «en una primera fase» es que se creen alrededor 2.300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)