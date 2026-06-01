Freire Shipyard cristaliza el estreno del naval vigués en buques para acuicultura: el «Tauriko» empieza a nacer

El astillero vigués Freire Shipyard ha celebrado la puesta de quilla del Tauriko, el nuevo buque de alta complejidad que construye para el grupo noruego Napier. La embarcación será la mayor de la flota de la compañía nórdica y se convertirá, además, en el mayor buque de recogida y transporte de pescado de su categoría a nivel mundial dentro del segmento de la acuicultura. Su entrega está prevista para 2027. Este pedido introduce además al naval vigués en un segmento que no había tocado hasta ahora, el de la acuicultura oceánica.

Diseñado junto a Salt Ship Design, el Tauriko representa la nueva generación de buques de Napier para la industria acuícola noruega. El proyecto mejora las prestaciones de los actuales Tauroa y Tautiki en velocidad, eficiencia operativa y rendimiento medioambiental, ha informado el grupo en un comunicado.

El nuevo buque contará con una eslora de 83,90 metros, una manga de 15,80 metros y un calado de 5,30 metros. Alcanzará una velocidad máxima de 17 nudos gracias a un motor diésel de 5.200 kW y un alternador de cola PTO/PTI de 2.000 kWe. Esta capacidad permitirá reducir los tiempos de transporte entre las jaulas y los mataderos, «optimizando así la cadena de producción». La embarcación dispondrá, además, de dos hélices de maniobra de paso fijo en proa y popa, así como capacidad para 17 personas a bordo.

El Tauriko estará equipado con una planta de procesado avanzada y diseñada a medida, con «sistemas de alto nivel de Stun & Bleed y un sistema de descarga eficaz». «Estos elementos contribuirán a optimizar el bienestar de los peces, mejorar la calidad del producto entregado en tierra y aumentar la eficiencia operativa del proceso», ha abundado el astillero.

El buque tendrá una capacidad de procesamiento de 200 toneladas de salmón por hora y podrá transportar hasta 750 toneladas de pescado en sus tanques. También incorporará ocho unidades de procesamiento capaces de tratar hasta 36.000 peces por hora, junto con sistemas de desangrado, clasificación y conservación en cubas de agua refrigerada, así como tecnología de ozono.

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El grupo noruego Napier cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la acuicultura marina. Posee una flota de cinco buques y, además del proyecto encargado a Freire, tiene otra unidad adicional actualmente en construcción.