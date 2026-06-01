Ence, un modelo diferencial en su negocio de biofertilizantes y biometano

Ence es un grupo industrial español con cerca de 70 años de historia, profundamente ligado al territorio y al entorno rural. La compañía desarrolla un modelo de negocio basado en el aprovechamiento de biomasa local para producir celulosas especiales, energía eléctrica y calor industrial renovable, biometano y fertilizantes orgánicos y, en el futuro, combustibles renovables. Su actividad se estructura en dos áreas de actividad: celulosa y energía renovable.

Ence es, además, el mayor gestor forestal privado de España, gestiona cerca de 70.000 hectáreas forestales en la Península Ibérica y es líder europeo en producción de celulosa con eucalipto, con una capacidad instalada superior al millón de toneladas anuales en sus biofábricas de Navia (Asturias) y Pontevedra (Galicia).

A través de su filial Magnon, se posiciona como el principal productor de energía renovable con biomasa agrícola y forestal en nuestro país, con 266 MW de potencia instalada. Así, apoyándose en la gestión de más de dos millones de toneladas anuales desarrolla la mayor plataforma diversificada de energías renovables de la Península Ibérica basada en la transformación de la biomasa en calor industrial, energía eléctrica regulada, biometano, fertilizantes orgánicos y combustibles renovables.

Fertilizante orgánico compostado sólido que se comercializará gracias al tratamiento de purines y estiércoles. / cedida

Referente en eliminación de olores

Dentro de esta estrategia, el biometano se ha convertido en una palanca de crecimiento de la compañía. Ence, que ya cuenta con una planta de biometano en operación, La Galera (Tarragona), continúa impulsando una cartera compuesta por más de 40 proyectos en España. De ellos, 25 están en fase de ingeniería y tramitación administrativa.

La compañía articula este negocio apoyándose en un modelo de economía circular, transformando residuos agroganaderos de proximidad en gas renovable y fertilizantes orgánicos.

Uno de los elementos diferenciales de Ence en este negocio es su experiencia industrial y ambiental. La compañía cuenta con una sólida trayectoria y amplia experiencia en la eliminación de olores en sus procesos industriales, apoyada en tecnología de referencia y en sistemas avanzados de prevención, captación, filtración y tratamiento del aire para evitar cualquier impacto al exterior.

La planta de biometano La Galera es un ejemplo de ello. Ence ha completado recientemente su programa de eliminación de olores y se ha convertido en una instalación de referencia y “escaparate” para el desarrollo del resto de proyectos de biometano del grupo.

Cerca del 90% de la producción de Ence será fertilizante orgánico y el 10% gas renovable

Fertilizante orgánico

Otro de los valores diferenciadores de Ence en su negocio de biometano es que las plantas que proyecta la compañía permitirán transformar residuos de origen ganadero —purines o estiércoles— en un fertilizante orgánico compostado sólido, conforme a la normativa europea, que posteriormente será comercializado en zonas deficitarias de estos nutrientes.

De este modo, contribuye a dar solución a la aplicación directa al campo de deyecciones ganaderas, que pasarán a utilizarse como materia prima para la producción de fertilizante orgánico compostado sólido. Como resultado, se favorecerá la reducción de la contaminación por exceso de nitratos.

Integración con el territorio

El modelo de Ence busca además una integración real en el territorio, priorizando el suministro local de biomasa y el diálogo con las comunidades donde se implantan sus proyectos. La compañía defiende un modelo de plantas concebidas para convivir con el entorno, generar empleo rural, fijar población e impulsar el desarrollo rural.

Para ello, Ence apuesta por un modelo de operación diferencial, diseñado para funcionar sin emitir olores. Las materias primas se almacenan en naves cerradas, los sustratos líquidos en depósitos estancos y la instalación cuenta con tecnología avanzada de filtración de aire. Asimismo, se evita el tránsito de camiones por núcleos urbanos, eliminando el impacto en la población.

Impulsar la autonomía energética

La producción en España de biometano permite sustituir gas natural de origen fósil e importado. La obtención de fertilizantes orgánicos reduce la necesidad de importar fertilizantes minerales, cuya fabricación también depende en gran medida del gas natural. De este modo, se avanza hacia un modelo más resiliente, que fortalece la seguridad energética al tiempo que genera valor añadido.