Benjamin List, jurado de los Premios Jaume I: “Estoy esperanzado, la IA aún no está al nivel para reemplazarnos"

“Prefiero la inteligencia humana a la artificial (IA). Que se te ocurran ideas nuevas es precioso, es una revolución; eso no quiero dárselo a los ordenadores”. Así de contundente se expresa el alemán Benjamin List, premio Nobel de Química y una de las nuevas incorporaciones en el jurado de los Premios Rei Jaume I 2026, en la rueda de prensa que ha abierto este lunes las dos maratonianas jornadas para la fundación, que anunciarán su siete galardonados este martes al mediodía en un acto institucional en el Palau de la Generalitat. “La IA ha sido muy revolucionaria en el mundo de la computación -, prosigue-, pero no, en el ámbito de la química, no ha resuelto un solo problema”. Eso le hace mostrarse “esperanzado”, al menos una generación más, porque esta tecnología no está aún “al nivel para reemplazarnos”.

No ha ocurrido lo mismo en el campo de la biología molecular, al que dedica su vida Gary Ruvkun, premio Nobel de Medicina y segunda incorporación en el plantel de expertos de la edición, una de récord por la presencia de 25 premios Nobel. En su ámbito, la IA ha sido capaz de “modelar una proteína de la nada basándose en los datos de cristalización de 10.000 especialistas durante los últimos 50 años y el resultado es “aparentemente correcto”. Sin embargo, como el Papa León XIV e su reciente discurso, considera “razonable mostrar preocupación”.

La inteligencia artificial es uno de los grandes retos del siglo XXI y está de plena actualidad, en el ámbito científico, pero también en todo tipo de profesiones; el periodismo, entre otras. Es, en contradicción, resultado del trabajo científico y la investigación, como también lo fueron en su día las redes sociales. Estas se han convertido en herramienta de altavoz de los negacionistas del desarrollo científico, de los antivacunas, alentados además por los discursos de miembros de gobiernos tan importantes como el estadounidense. “Quizá el mundo estaría mejor sin las redes -, reflexiona Ruvkun-. Afortunadamente, acabe prevaleciendo la verdad. La mentira tiene sus momentos, pero la ciencia ha tenido muchísima importancia a lo largo de la historia”. Un ejemplo es el de la carrera aeroespacial, con la “brillante” política de comunicación de la Nasa. Para el microbiólogo, por ejemplo, fue una fuente de “inspiración”, como a tantos otros adolescentes americanos.

La reciente expedición de la Artemis II da la cara oculta de la Luna ha sido un hito magnificado por su enorme difusión en los medios de comunicación. ¿Por qué no ocurre lo mismo con otros avances científicos?, le pregunta Levante-EMV a ambos. Ruvkun lleva desde hace 25 años desarrollando un proyecto junto a la Nasa para buscar ADN en otros planetas, al menos defendiendo esa posibilidad. Pero reconoce que “vender la biología molecular es muy difícil” y, por eso, reconoce que deben “aprender de ellos para vender”. A su lado, entre risas, el químico bromea sobre lo difícil que es para su ámbito de estudio porque genera mayor “sensación de rechazo” entre el público general, cuando es una ciencia imprescindible para todo tipo de productos como los combustibles, los perfumes o los antibióticos.

Este desconocimiento le lleva aceptar siempre -si su agenda se lo permite- la visita a los institutos para “explicar y educar a los jóvenes” y, así, “abrirles la mente de cara a la ciencia. En la jornada de hoy, Sin conocimiento y sin rechazo es imposible conseguir nuevos científicos, que prosigan con el legado del desarrollo y la ciencia. Porque al final, como asegura Ruknuv, la “ciencia ha resultado rentable para el desarrollo y ha estado patrocinado por los gobiernos desde hace 50 0 100 años”.

Excelente nivel

Por encima del debate sobre el devenir de la ciencia y la investigación, su trabajo se centra estos días en escoger a los ganadores de la presente edición de los Premios Rei Jaume I, una decisión que tomarán este martes por la mañana. Una de las principales preocupaciones de los organizadores, como ha transmitido el director general de la fundación, Javier Quesada, es el nivel de las candidaturas. “Queremos que sean excelentes”, ha transmitido.

Su preocupación la resuelven los dos Nobel. “Estoy enormemente sorprendido de la calidad de todas ellas -, clarifica List-. Todos tiene artículos de máximo nivel. Es un honor encontrarme entre los miembros del jurado”. Por su parte, Ruvkun afirma con rotundidad, tras estudiar las candidaturas, que “España es puntera en biología molecular”.

Él es quien abre una reflexión sobre el estado de la ciencia nacional: “España no anda rezagada -, insiste-. Sois líderes europeos en mi ámbito”. Nombra como referente al doctor García Bellido, a quien define como “un abanderado en la comprensión de la genética y el desarrollo” y como “muy adelantado a todos los demás”. List insiste en esta idea. “Estoy celoso de que España sea una superpotencia no solo en ciencia, sino también en futbol”, comenta entre risas.

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El nivel de la investigación científica española quedará patente de nuevo mañana con el anuncio de los siete galardones de la presente edición de los Premios Jaume I. A partir de las nueve de la mañana, los diferentes jurados se encerrarán para tomar la decisión en Capitanía General; antes se producirá, como es habitual, la lectura del manifiesto institucional. Y, finalmente, a partir de las 13.30 horas, se desvelarán los siete nombres en el Palau de la Generalitat.