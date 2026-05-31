Habla José Antonio Galve, del grupo chino que levantará una factoría de coches en Ferrol: «La planta hará vehículos eléctricos e híbridos enchufables»

El grupo chino SAIC está en la recta final para seleccionar formalmente el que será el emplazamiento para su primera fábrica en Europa. Será para la marca MG y, como aseguró la semana pasada el director de Marketing de MG para España & Portugal, José Antonio Galve, la decisión se tomará «pronto». El directivo habla de cómo será la planta, los coches que ensamblará y los objetivos del grupo. Si bien no existe una comunicación oficial, y como divulgó FARO en su edición del 6 de mayo, Ferrol es el emplazamiento elegido.

— La pregunta del millón, ¿cómo de pronto se sabrá si Galicia tendrá o no la planta de MG?

— La decisión de que la empresa iba a invertir en Europa se comunicó hace 1 año y medio o dos años.Ya se cumplieron los tiempos razonables de análisis por países, pros, contras, ventas ya consolidadas de MG en Europa… Es decir, se dan todas las circunstancias para que la decisión sea relativamente pronto. Seguro este año se toma la decisión y es probable que sea este verano.

— ¿Qué porcentaje de posibilidades le da a Galicia?

— No quiero dar un porcentaje. Lo que siempre hemos dicho es que España siempre ha estado muy bien posicionada, por ejemplo, por el tema de acceso a mano de obra cualificada, un mix energético muy positivo respecto a energías verdes, una cantidad enorme de puertos que admiten barcos ro-ro, las conexiones con el país principal de MG, que es Inglaterra, y una red de proveedores ya plenamente consolidada para todos los fabricantes que hay en España.

— No se moja entonces.

— No, no puedo dar un porcentaje porque al final excede de mi ámbito de responsabilidad, pero vamos, estar bien posicionado significa un buen porcentaje.

— ¿Descarta la opción seguida por Dongfeng o Leapmotor de entrar en alguna planta infrautilizada?

— Desconozco si hay otras vías de colaboración con otros fabricantes que tengan exceso de capacidad productiva en España o en otros países de Europa, pero lo que sí quiere MG es tener su propio camino en cuanto a industrialización, diseño, tecnología, etcétera. SAIC es suficientemente grande.

— Y esté donde esté… ¿qué coches ensamblará?

— Serán vehículos NEV, que son New Energy Vehicles, como lo llamamos nosotros. Son los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables.

Interior de un vehículo MG en el pasado salón del automóvil de Pekín. / MG

— Pero su modelo más vendido es de gasolina, ¿no?

— Correcto, pero hay que tener en cuenta que el futuro en Europa es la electrificación. Las normativas de emisiones que hay que cumplir en 2030 hace que no se pueden comercializar vehículos de combustión más allá. Las decisiones de inversión son a largo plazo, con lo cual tendrán que ser vehículos que se puedan vender en el largo plazo en el territorio europeo.

— Entonces muchos coches MG seguirán llegando desde China.

— Desde China o desde otros países. SAIC tiene fábrica, por ejemplo, en la India. También en Tailandia. De momento todos los vehículos MG están fabricados en China, pero se pueden considerar otras opciones.

— Rueda aseguró recientemente que, si llegan a Galicia, será junto a proveedores. ¿Es así?

— A lo mejor el maneja información que yo no manejo, pero independientemente la decisión también va a crear empleo en Europa. Además, hay ahora mismo una demanda de 300.000 coches anuales en Europa bajo marca MG y ya van requiriendo de una factoría local.

— ¿Cuánto daño han hecho los aranceles impuestos por Bruselas?

— No sé si daño, pero impacto en el negocio sí, y mucho, porque todos los vehículos eléctricos que importa MG SAIC a Europa tienen un arancel del 45,3%. Evidentemente no lo trasladamos a precio al cliente final, porque si no estarían completamente desposicionados del mercado. Entonces, claro que ha tenido impacto, pero ha sido un impacto que lo ha aportado íntegramente nuestra matriz. No hemos trasladado ni un solo euro al cliente final.

— ¿Compiten con una ventaja desleal como estima la Comisión Europea?

— Nosotros declaramos en su momento que estos aranceles eran injustos, desproporcionados y a nuestro juicio ilegales. Están recurridos ante las más altas instancias europeas. Nos gustaría como fabricante llegar a acuerdos con la UE en un futuro para tener vehículos eléctricos asequibles en el mercado europeo. En esa situación estamos a día de hoy.

Rueda, en la fábrica de SAIC en Zhengzough El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda en su visita a la fábrica de baterías de SAIC Motor donde probaron varios de los vehículos del grupo empresarial chinés. Fábrica de SAIC Motor (Zhengzhou), 25/04/26 / David Cabezón @ Xunta / David Cabezón @ Xunta

— ¿Teme que se vea a MG simplemente como una marca de coches baratos?

— MG está evolucionando como marca. Es verdad que la marca entró al mercado español con una política muy agresiva de precio. Estamos hablando de 2021, postpandemia y estábamos también con unos precios de la competencia que habían crecido entre un 40 y un 50%. Entonces, MG entra a un segmento donde no había nadie. La marca ha ido evolucionando, con multitecnología que antes no tenía. Tenemos vehículos híbridos, híbridos enchufables, deportivos descapotables y tendremos más segmentos, con lo cual es la marca está creciendo, sobre todo en portfolio y en percepción por parte del cliente. La MG de ahora poco tiene que ver con la que se lanzó en España el 2021.

— ¿Tienen el objetivo de desbancar a las marcas más tradicionales?

— Sinceramente, no tenemos el objetivo de desbancar a nadie. Tenemos un objetivo de siempre proveer un vehículo asequible con la mejor tecnología posible. Queremos ofrecer cinco puertas, SUV pequeños, medianos, grandes, cinco plazas, siete plazas, diésel, deportivos… Es decir, lo que quiera el cliente.

— ¿Está previsto que SAIC desembarque alguna de sus otras marcas en Europa?

— MG siempre será MG. Independientemente de qué traigamos coches o autobuses, que si vienen a Europa vendrán con marca MG. Ya hemos tenido un ejemplo de la marca IM Motors, premium en China, que se ha empezado a traer a algunos países europeos no afectados por aranceles, como pueden ser Noruega, Suiza y Reino Unido, donde no se traen como marca IM, sino son modelos MG IM. Es una marca que ya tiene más de 100 años de historia y sería del género tonto crear marcas nuevas.

— ¿Qué objetivo de ventas se marcan para este año?

— En España y Portugal en torno a las 55.000 o 60.000 unidades entre ambos países. En Europa, superar de largo las 300.000 o 325.000 unidades.

— ¿Prevén un gran desembarco con furgonetas?

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— SAIC tiene una división de vehículos ligeros y en España se comercializan bajo la marca Maxus. Si hay una oportunidad de mercado se analizará y si el business case es positivo se traerá, pero no está en el corto plazo encima de la mesa.