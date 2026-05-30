El rey de todos los oceanográficos (que se le escapó a Vigo) para un mago de los videojuegos: Inkfish contrata un buque de 700 millones de euros

Gabe Logan Newell (Aspen, Colorado, 1962) hizo fortuna en Microsoft y la agigantó con Valve Software, una desarrolladora de videojuegos artífice de juegos como Half-Life o la plataforma Steam. Se le calcula un patrimonio de más de 10.000 millones de dólares, según la revista Forbes, e ingresos anuales para sus sociedades de hasta 17.000 millones.

Pero Newell también es ahora un armador y filántropo. En el año 2021 puso en marcha Inkfish, una organización centrada en la investigación marina que ofrece el resultado de sus campañas en código abierto y de forma gratuita. Cuenta con dos buques, Dagon e Hydra, pero pronto contará con otros tantos. El último que ha encargado, bautizado de momento como proyecto RV11000, será una unidad de 162 metros de eslora con capacidad para operar a profunidades de hasta 11.000 metros.

El valor del contrato se aproxima a los 700 millones de euros, como ha desvelado el propio astillero noruego Vard, filial de Fincantieri. Nunca había firmado un pedido de tremenda magnitud. Este importe equivale a casi la mitad del valor de la cartera de pedidos del naval gallego en 2025; las instalaciones viguesas de Grupo Armón y Freire Shipyard son líderes mundiales en la construcción de buques de investigación oceanográfica.

Con diseño de Vard Design (Ålesund), en colaboración con la propia Inkfish y con YMTC Limited, «contará con la mayor instalación de baterías jamás montada en un barco, lo que permitirá 12 horas de operaciones científicas silenciosas durante el submarino», ha divulgado el grupo naval. Tendrá capacidad para 130 tripulantes y científicos, que podrán disfrutar de una mayoría de camarotes individuales. El barco aspira a «revelar regiones hasta ahora desconocidas». «El RV11000 será una plataforma construida a medida que ampliará los límites de lo posible para la investigación marina, fortaleciendo nuestra capacidad de apoyar a los científicos y desvelar nuevos conocimientos sobre el océano», ha destacado el encargado de nuevas construcciones de la organización, Stu Buckle.

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Inkfish recibirá antes otro oceanográfico también de Vard, el RV6000, de 100 metros de eslora y contratado el año pasado. Pero Gabe Newell tendrá las llaves de —que se sepa— cinco embarcaciones, porque suyo es también el superyate Leviathan, construido por Oceanco y valorado por portales especializados en el sector en al menos 400 millones de euros.