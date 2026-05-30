Compás de espera para negociar un convenio que afecta a 15.000 trabajadores en Pontevedra

El comercio del metal sigue en tiempo muerto tras las últimas manifestaciones ante el «bloqueo» en la negociación del nuevo convenio, que determinará el futuro laboral de unos 15.000 trabajadores de Pontevedra. La última cita de las patronales (ATRA, ARCE y ARPO) y los sindicatos con representación en el sector (CC OO, UGT y CIG) tuvo lugar en enero, cuando se produjo «el lío».

Según cuenta Jorge Carneiro, portavoz de CC OO, «el representante de ATRA quiso quitar compensaciones y complementos». La respuesta de los sindicatos fue levantarse de la mesa y abandonar la negociación. Desde entonces, no se han vuelto a sentar. Las centrales aseguran haber enviado «un escrito a todas las asociaciones para hacerles entrar en razón y retomar las mesas negociadoras», pero ARPO niega haber recibido ningún comunicado de reunión.

«Estamos esperando a tener noticias por su parte y tenemos toda la voluntad de negociar con ellos cuando quieran sin ningún problema», proclama Diego Piñeiro, presidente de ARPO. Subraya que «los que se levantaron de la mesa y se cerraron en banda fueron los sindicatos» y que «la negociación tiene que ser un beneficio para ambas partes». «Se le echa la culpa a la patronal y no es verdad. Fue el primer convenio en el que nos sentamos antes para poder avanzar y nos gustaría cerrarlo cuanto antes», concluye Piñeiro.

Por contra, Transi Fernández, secretaria comarcal de CIG-Servizos en Vigo, asegura que desde la central han intentado ponerse en contacto con la parte empresarial, pero sin respuesta. Como medida de presión para avanzar en el acuerdo provincial, han convocado ya cuatro jornadas de paro en el comercio del metal. En la última, anunciaron que en junio tendrían lugar nuevas manifestaciones, aun siendo conscientes de «la importante pérdida de salario» que supone cada cese de actividad.

Nuevas manifestaciones

En ese sentido, Roberto Puga, representante de UGT, comentó asombrado que «parece mentira que cada vez que vamos a más días de huelga, más gente se incorpora». «No podemos parar, tenemos que desbloquear este convenio como sea», expresó la portavoz de la CIG. Para ello, el próximo jueves 4 de junio han convocado una asamblea para decidir los nuevos días de huelga que, como habían adelantado, serán como mínimo dos.

«Desde la parte patronal, estamos gestionando con todos los asociados que se pueda ejercer el derecho de huelga para los que quieran asistir, pero queremos que se respeten los derechos de los que no quieren hacer huelga», manifestó el presidente de ARPO con relación a la actuación de los piquetes, «cerrando empresas e incluso llamando por teléfono».

Las centrales sindicales defienden que los mínimos que debe recoger el nuevo acuerdo son un incremento económico, la regulación de la promoción y las categorías profesionales y no retroceder en los avances conseguidos con la firma del convenio anterior. Todos los representantes de los trabajadores aseveraron que mantendrían la unidad de acción. «Iremos hasta el final, pero los tres juntos», expresó Carneiro. También destacó que «esto no es el metal», haciendo referencia al desmarque de la CIG en la negociación del recién aprobado acuerdo, apoyado por CC OO y UGT.