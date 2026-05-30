Antonio Filosa cumple un año pilotando Stellantis: «Queda mucho trabajo por delante»

Antonio Filosa cumple un año al frente de Stellantis. Al menos, desde que su nombre fue el elegido para sustituir a Carlos Tavares y ejecer como consejero delegado del grupo con planta en Vigo. «Aunque aún queda mucho trabajo por delante, me enorgullece que ya hayamos empezado a recuperar impulso», celebró el italiano.

El CEO, que la semana pasada presentó el nuevo plan industrial de la compañía, FaSTLAne 2030, lanzó un mensaje a través de su cuenta en LinkedIn en el que reconoció que su nombramiento «significa un mundo» para él. «Convertirme en CEO de la empresa donde pasé la mayor parte de mi carrera —donde he crecido y desarrollado, tanto profesional como personalmente, durante más de 25 años— es mucho más que un logro. Es un sueño hecho realidad», añadió.

Filosa insistió en los avances logrados en los últimos 12 meses y el «gran reinicio» ejecutado en este tiempo, en el que se centró en los clientes, los trabajadores, los concesionarios «y otros grupos de interés clave, con un claro enfoque en la ejecución y en nuestra competitividad a largo plazo».

Tras felicitar la plantilla y los directivos para armar el nuevo plan «con increíble rapidez y determinación», el CEO reconoció que «aún queda mucho trabajo por delante». «Me enorgullece que ya hayamos empezado a recuperar impulso en mercados clave, mejorar el rendimiento operativo y reforzar las bases para un crecimiento sostenible y rentable», apuntó, antes de concluir: «El camino por delante está lleno de oportunidades, y espero continuar este camino JUNTOS».

Europa Ampliada

Por otro lado, el jefe de la región Europa Ampliada de la compañía, Emanuele Cappellano, aseguró este viernes que el grupo mantendrá las inversiones en todas sus marcas, sin diferencias entre las firmas globales o regionales, tan solo en el tiempo de aplicación de las inversiones.

Así lo defendió en un encuentro online con medios de comunicación europeos en el que explicó los cambios en la organización interna de las marcas anunciados con el plan FaSTLAne 2030, que se centrará en «potenciar los atributos» de las marcas que son más populares o tienen un mayor alcance global a través de mayores inversiones. Estas distinciones afectan principalmetne al diseño y también al contenido interior del vehículo.

«No estamos ordenando según relevancia. La principal diferencia es solamente el tiempo por la aplicación de las inversiones. Es más una cuestión de cómo alojamos nuestras inversiones en la línea temporal», señaló el directivo europeo, según recoge Europa Press.

En consecuencia, Stellantis invertirá primero «en donde está seguro de que acelerará su crecimiento», con el desarrollo de su nueva plataforma y sus novedades tecnológicas. «Y luego seguiremos con otras marcas, no hay limitación, es solo una cuestión de priorización de la alocación de capital», ha insistido Cappellano.

En este contexto, Cappellano habló sobre una «necesaria» renovación de la gama de Alfa Romeo y explicó que van a presentar un nuevo modelo del segmento C para la firma que se fabricará en la planta de Melfi, en Italia, sobre la plataforma STLA Large. Mientras, para Lancia y DS, comentó que están buscando «una manera de hacer que las dos marcas sean más robustas», al carecer de suficiente escala a nivel global.

Otras de las marcas tildadas de regionales es la alemana Opel, sobre la que Cappellano reivindicó su fuerza y futuro, especialmente hacia la movilidad electrificada. «Opel tiene fuerza cuando hablamos de tecnología, confianza y accesibilidad. Para mí es importante dar normas propias y un futuro individual a cada marca», recalcó.

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Sobre las colaboraciones con grupos chinos, como la de Leapmotor en España o la de Dongfeng en Francia, el directivo indicó que el objetivo es aumentar «flexibilidad y cuota de mercado, con una colaboración desde el punto de vista industrial». «No tenemos proyecto de construir en Europa los modelos de Voyah [marca de Dongfeng]. No está en los planes, pero no es imposible», concretó.