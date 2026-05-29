Galardón
Unión Profesional de Galicia distinguirá a Pablo Junceda
La entidad reconoce por unanimidad la trayectoria del director general del Sabadell Gallego y su apoyo a los colegios profesionales
La Asamblea General de Unión Profesional de Galicia (UPDG) ha acordado por unanimidad conceder el Premio Unión Profesional de Galicia 2026 a Pablo Junceda, director general del Sabadell Gallego y director general adjunto del Banco Sabadell, en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional vinculada a Galicia y a su colaboración con los colegios profesionales de la comunidad.
La candidatura de Junceda fue avalada inicialmente por la Junta de Gobierno de la UPDG y refrendada por los 45 colegios profesionales que integran la entidad en una asamblea celebrada el pasado 20 de mayo en la sede de Feuga, en el Campus Vida de la Universidade de Santiago de Compostela.
La organización destaca su contribución a la mejora de las posibilidades de futuro de Galicia, su capacidad para unir la gestión bancaria con iniciativas de influencia social y pública, y el apoyo prestado durante años a Unión Profesional de Galicia y a los profesionales gallegos.
El premio será entregado el próximo 20 de junio, a las 20.30 horas, en el Salón Obradoiro del Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela, en un acto público posterior a la entrega de los Premios a la Excelencia Profesional y Compromiso Social 2026.
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