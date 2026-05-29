Rueda confía en cerrar la inversión de MG en Galicia y anuncia otros 45 millones en ayudas para la automoción

El sector gallego de la automoción cerró el pasado año con cifras récord. A la producción de Stellantis Vigo (559.427 unidades, un 8% más) se sumaron ventas en el conjunto de la industria por valor de 13.300 millones de euros, un 5% más. Unos datos que se celebraron mucho en la asamblea de empresas del Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), que una vez más volvió a dejar un mensaje contundente frente a los retos que vienen. «Tenemos que luchar incansablemente por mejorar nuestra competitividad en toda la cadena de valor», dijo el director de la planta de Balaídos, José Luis Alonso Mosquera. Y para reforzar esa necesidad de mejora constante, el presidente de la Xunta garantizó más apoyos. En su intervención, Alfonso Rueda confirmó una nueva partida de ayudas por valor de 45 millones de euros y dejó un mensaje sobre la posible inversión del grupo SAIC en Galicia: «Hay nuevas oportunidades y yo espero que tengamos buenas noticias».

El máximo responsable del Ejecutivo gallego, que estuvo acompañado este viernes por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, clausuró el acto organizado por Ceaga celebrando el «buen año en general» vivido por la industria «cuando todo se pone difícil». En ese sentido, indicó que la Xunta tiene que «seguir apoyando, ahora más que nunca» para que el auto «siga así y que, si puede, mejore».

Al igual que sucedió hace dos años, cuando el anterior director de Stellantis Vigo, Ignacio Bueno, lanzó un SOS para acelerar la competitividad de la red de proveedores que culminó con unas ayudas de emergencia lanzadas por la Xunta, Rueda anunció una nueva partida que se concretará el próximo mes y que se enmarca en el Plan Director de la Automoción, con un presupuesto global de 230 millones. El objetivo es el mismo que las anteriores ayudas (lanzadas con 50 millones): apoyar en la transición hacia el vehículo eléctrico y la descarbonización.

Desde la izquierda: Patricia Moreira, Alfonso Rueda, María Jesús Lorenzana y José Luis Alonso Mosquera. / Marta G. Brea

Sobre la planta de coches de MG, del grupo chino SAIC, Rueda repitió el mensaje de que espera «buena noticias», pero añadió que «uno de los elementos decisivos» para que Galicia (y en concreto, Ferrol) se mantenga en cabeza para hacerse con la importante inversión es precisamente «el ecosistema de automoción». «Es determinante», insistió.

Planes

En un momento tan convulso para la automoción y justo después de la presentación del nuevo plan estratégico del grupo, el FaSTLAne 2030, el director de Stellantis Vigo aprovechó su intervención para calmar las aguas confirmando que la planta mantiene «inalterables» sus planes en lo que respecta a las evoluciones de las furgonetas K9 y del Peugeot 2008. Aunque sin hacer alusión a la nueva plataforma industrial generalista anunciada por la compañía, la STLA One, Alonso Mosquera afirmó que siguen preparando «los nuevo lanzamientos» que reclaman «trabajar con la máxima eficiencia» y ajustar los costes.

El ingeniero hizo un repaso por los recientes anuncios del grupo, como la inversión global de 60.000 millones o los 60 lanzamientos planificados, pero también sobre la llegada de los modelos Leapmotor a las plantas de Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid). «Si nos movemos con agilidad, podrían generar oportunidades para nuestro sector en todas las regiones», alertó.

Repitiendo el mensaje lanzado en la asamblea del pasado año sobre la lucha que mantiene el sector por su «supervivencia», Alonso Mosquera apeló a apostar «por la mejora continua» y la innovación, haciendo énfasis en la IA (inteligencia artificial) y en rebajar la factura energética, «que tiene un impacto significativo sobre los costes». El director de Balaídos, que señaló que las ayudas de la Xunta son «una palanca eficaz» para lograr esos objetivos, recordó también la necesidad de adaptarse a las normativas que se tramitan desde Bruselas, en especial la futura Ley de Aceleración Industrial y el Made in Europe, «condicionando el acceso a ayudas públicas».

Por su parte, la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira, destacó el «momento de fortaleza» del sector, sacando pecho de los buenos datos generados en 2025 y, en especial, de su papel en el exterior. «Seguimos siendo un referente», celebró la también responsable del proveedor ZF Lifetec, que explicó que la automoción es un sector «que saber adaptarse a las transformaciones» y que afronta los retos «desde la colaboración».

Además de «mirar con ilusión las posibles nuevas inversiones que puedan llegar a Galicia», en clara alusión a MG, Moreira señaló que el clúster trabaja en «dos iniciativas estratégicas» para las que piden el apoyo de la Xunta: la creación de un catálogo de capacidades tecnológicas e innovadoras de las empresas, pensando en «nuevas oportunidades de negocio y diversificación», y «un estudio de prospectiva tecnológica» para anticipar las tecnologías que marcarán el futuro de la movilidad y de la industria.