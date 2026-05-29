Investigación
De la estampida al embargo en Oresa: el pago por su última obra, en Padrón, confiscado por las deudas
Campo Real, Marín, Ponteareas, Ribeira o Vigo han quedado con obras a medias por la «insolvencia inminente» de la constructora, en el epicentro de una «trama de fraude masivo» en el alquiler de maquinaria industrial
El concello de Padrón, con fecha del 13 de noviembre, adjudicó por 58.865,23 euros (sin IVA) el contrato para el «camino en Sinde (Carcacía) y camino en Pedroso», con dos meses de plazo de ejecución. El proyecto lo ganó Oresa Asfaltos y, a excepción de unos detalles que no fueron reclamados, la actuación se completó con éxito. Pero la compañía no llegó a ingresar el dinero de las obras ya que, como han indicado fuentes del gobierno municipal, se recibió «una orden de embargo» sobre el importe. Y esta de Padrón, a la vista de la evolución de los acontecimientos en torno a Oresa Group, puede haber sido el último trabajo ejecutado sin contratiempos para una administración pública, al menos de momento.
Hasta la fecha, de acuerdo a la documentación analizada por FARO, la compañía suma contratos perdidos por unos 5 millones de euros, además de enfrentar ya avisos de demandas como los lanzados por Campo Real (Madrid) o Marín. Una actuación en Ribeira, contratada por 2,507 millones (sin IVA), ha sido la de mayor importe; la Xunta ha tenido que escoger una firma alternativa para rematarla.
En el caso de Campo Real, la resolución de Alcaldía para la cancelación de la encomienda apunta que la empresa no ha aportado ninguna documentación, a excepción de una diligencia de embargo de créditos de la delegación de Galicia de la Agencia Tributaria por más de 90.500 euros, que «no constituye en sentido estricto una declaración de insolvencia». Oresa solicitó el importe de la fianza depositada, de casi 18.000 euros, aunque la solicitud le ha sido denegada. Marín, Ponteareas, Pontevedra o Vigo han sufrido, con proyectos que han quedado a medias, la crisis de la compañía.
Antes habitual, Oresa ha desaparecido de los concursos públicos, en los que hace meses que no constan sus propuestas. Además de hacerlo de forma individual, ha concurrido en UTE con la mercantil Asfaltos Galaicos —para unas obras de reparación de firme de la Axencia Galega de Infraestruturas—, cuya dirección según su web está en «Polígono Asfalto. Madrid».
Suscríbete para seguir leyendo
- Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
- Huelga de recogida de basura en Vigo: estas son las dos líneas rojas del comité de empresa
- Una promotora de Sarria compra el edificio inacabado de la calle Álvaro Cunqueiro de Lalín
- Los taxistas «cazan» a un VTC con dos matrículas distintas el mismo día
- El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
- Teniente Jorge Villodre, médico y militar: «Podemos atender heridos bajo fuego o estabilizar en condiciones muy limitadas, cosas que en la medicina civil no se ven tanto»
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- Más de 2.800 militares (y un carnero) comienzan los ensayos para el Día de las Fuerzas Armadas en Plisan