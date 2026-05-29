El astillero Metalships & Docks renueva su concesión con el Puerto de Vigo hasta diciembre de 2042

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo ha renovado la concesión otorgada al astillero Metalships & Docks, que podrá desarrollar su actividad de construcción y reparación naval hasta diciembre de 2042, informó la entidad en un comunicado. La decisión brinda a la compañía una mayor seguridad jurídica y garantiza la continuidad de su actividad en el recinto portuario durante los próximos años.

La continuidad de la concesión permitirá al astillero planificar nuevas inversiones y afrontar con mayor estabilidad sus próximos proyectos. Y, singularmente, ejecutar el plan estratégico trazado a diez años vista. Como detalló este periódico, para su hoja de ruta «cuenta con realizar una serie de modificaciones en su modelo, que le dé la suficiente consistencia como para poder abordar la construcción del al menos una embarcación al año en su momento más estabilizado», apunta en la documentación remitida al Puerto.

El dique flotante, que ocupa una lámina de agua en concesión de 5.730 metros cuadrados, será un elemento capital. «No se plantea instalar un nuevo dique sino utilizar el existente», prosigue. Esta infraestructura soporta más de 9.000 toneladas de peso en varada y permite asumir proyectos de hasta 160 metros de eslora.

En cuanto a las proyecciones de negocio, Metalships & Docks parte de una facturación de 9,2 millones de euros en el ejercicio 2024, que emana casi en su totalidad de los trabajos de prestación de servicios. La actividad ya repercutiría un ebitda positivo para el pasado año 2025: el total de ingresos medrará, en base a este plan estratégico, hasta los 14,4 millones de euros a cierre de 2034, lo que equivale a un incremento de cerca del 60%.

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Los cuadros remitidos al Puerto ya reflejan un peso creciente del segmento de nuevas construcciones a partir de 2027, hasta los 1,6 millones de euros —el naval cobra por hitos, no el contrato entero de una tacada— dentro de una década. De nuevo, la actividad de reparaciones será la predominante, con un 85% del total de la facturación, frente al 15% de las nuevas construcciones.