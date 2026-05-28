Stellantis lanzará su propio vehículo autónomo de reparto de paquetería

El nuevo plan estratégico de Stellantis, presentado la semana pasada, abordó una fuerte inversión de 60.000 millones de euros de aquí a 2030, con 60 nuevos modelos y cambios en las plataformas. Sin embargo, pasó casi de puntillas por el negocio de los vehículos comerciales, clave para Stellantis Vigo con sus K9. Los responsables de la división del grupo centrada en este tipo de unidades, Stellantis Pro One, han ido anunciando desde entonces que pronto se conocerán novedades concretas sobre las furgonetas, pickups y demás vehículos. Y la primera ya está aquí: la compañía lanzará su propio coche autónomo de reparto de paquetería, bautizado como «Box on Wheels».

Según informó este jueves Stellantis, el Salón del Automóvil de Hannover (IAA) acogerá el próximo 14 de septiembre la presentación de su renovada visión sobre la movilidad profesional. Se trata de un vehículo sin emisiones de escape y sin conductor, «combinado con un conjunto completo de servicios diseñados para optimizar las operaciones y reducir significativamente los costes operativos».

Con «Box on Wheels» (traducido literalmente como «caja sobre ruedas») Stellantis Pro One está «replanteándose la entrega de última milla», un negocio que no ha parado de crecer y en el que se han zambullido muchas empresas, tanto las más tradicionales como las de nueva creación.

En lo que respecta al resto de planes de la división, la gran novedad frente a lo poco que se contó en la presentación de la estrategia FaSTLAne 2030 es que se contempla «el lanzamiento de dos nuevas plataformas de furgonetas multienergéticas». Estarán basadas en la arquitectura STLA Brain y serán una para las furgonetas medianas y otra para las grandes. En principio, no para las pequeñas que produce Stellantis Vigo.

«Ofrecerán el mejor rendimiento de su clase en cuanto a carga útil, volumen de carga y facilidad de conversión», asegura la compañía.

De igual forma, y como se dijo la semana pasada en Detroit, se lanzará 11 nuevos modelos de aquí a 2030, incluyendo la renovación de los modelos principales y la introducción de nuevos vehículos en segmentos aún sin cubrir. Sin especificar ni modelos, ni marcas, ni tamaños.

Junto a ello, la división habla también sobre lo avanzado por el jefe de la región Europa Ampliada, Emanuele Cappellano, que es el lanzamiento de «un ecosistema de servicios de última generación para profesionales». Ahora concretan que el núcleo de esta iniciativa se llamará Pro One NEXT, «una solución avanzada para la disponibilidad operativa que actualmente se está probando en Europa a través de centros de mando especializados, lo que permite la supervisión en tiempo real y la gestión proactiva de incidencias para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia operativa».

«Con Pro One NEXT, estamos dando un paso decisivo en la forma en que apoyamos el negocio de nuestros clientes», afirmó Eric Laforge, vicepresidente sénior global de Stellantis Pro One. «Al combinar datos, conectividad y experiencia operativa, a través de la profunda integración de los concesionarios, el Centro de Mando y Stellantis Parts & Technical Services, podemos gestionar de forma proactiva el tiempo de actividad de los vehículos, reducir la complejidad y aportar un valor tangible cada día. Así es como reforzamos nuestro papel como socio de confianza para los clientes profesionales», añadió.

Al integrar datos, conectividad y capacidades de servicio, Stellantis Pro One «está pasando de ser un proveedor tradicional de hardware a convertirse en un socio de ecosistema completo, que presta apoyo a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus vehículos».