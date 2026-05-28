El Parlamento Europeo votará suavizar más los límites de emisiones para las furgonetas y aumentar los incentivos

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, señaló la semana pasada que los límites de la Unión Europea a las emisiones de CO2 para las furgonetas, vitales para el grupo y para la planta de Vigo, siguen siendo imposibles de cumplir y «tienen que cambiar». Volvió a repetir su petición de una moratoria de 5 años para adaptarse a los topes fijados, que es del 100% en 2035 (respecto a las cifras base de 2021) y está en una media del 40% ya para 2030. «El entendimiento está cerca y esperemos que pase en los próximos 12 meses», resumió el italiano. La primera piedra para ello está en el Parlamento Europeo, que votará las enmiendas al texto planteado por Bruselas tras el anuncio del año pasado. Entre ellas figura suavizar aún más los límites ya a finales de esta década e incluir las furgonetas pequeñas eléctricas entre las modelos que se beneficien de los supercréditos pensados para vehículos eléctricos pequeños.

Filosa hizo esas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía. FaSTLAne 2030 se lanzó en un evento en Detroit justo días después de que se filtrara el texto con las 45 enmiendas recogidas por el ponente, el italiano Massimiliano Salini (Forza Nuova). Entre ellas destaca en clave Vigo el nuevo papel que le da a las furgonetas, un mercado que Stellantis lidera en Europa y que tiene en Balaídos su principal puntal con las K9, los vehículos comerciales ligeros más pequeños de la compañía.

Es precisamente a ese tipo de unidades a las que hace referencia el bautizado como «informe Salini». Si Bruselas cedió a la presión de los fabricantes y levantó el veto a los coches de combustión para 2035 (reduciéndolo del 100% al 90% y permitiendo la venta de híbridos), el eurodiputado recoge que en el caso de las furgonetas la rebaja debería ser hasta el 80%. Pero ya para 2030, mientras la CE situó esa rebaja respecto a a 2021 en el 40%, la enmienda apunta al 30%. Para justificarlo, indica que así se garantizaría «una transición más realista y económicamente viable, acorde con la realidad del mercado, al tiempo que se salvaguarda la competitividad».

Esta rebaja estaría en línea con lo planteado por la patronal europea de la automoción, ACEA, que este mismo mes puso encima de la mesa la necesidad de «una trayectoria más gradual, con una reducción máxima del 35% de las emisiones de CO₂ para 2030 y del 80% para 2035».

Bonus

En lo que respecta a las ayudas para los coches eléctricos pequeños, defendida en su momento por Stellantis y Renault de forma conjunta, Bruselas acordó esos llamados supercréditos para incentivar la comercialización de más modelos como los que el grupo de Filosa lanzará con el proyecto E-Car en Pomigliano, incluyendo el futuro 2CV, el icónico coche de Citroën. El informe de Salini añade en esa ecuación una simple enmienda al texto al adjuntar un «y furgonetas», metiendo así en el saco las K9 cero emisiones de Balaídos o Mangualde para que puedan acceder a estos bonus.

Otra propuesta que recoge el también vicepresidente del Partido Popular Europeo (PPE) está en los combustibles sintéticos y biocarburantes. La enmienda presentada apuesta porque los coches que los usen cuenten como un eléctrico. «Dichos vehículos deberían clasificarse como de cero emisiones», señala la enmienda, «equivalente al de los vehículos eléctricos de batería».

El texto ya fue celebrado por parte de ACEA. Para la asociación (de la que forma parte de Stellantis), el informe del ponente italiano «supone un paso importante hacia un marco más equilibrado y realista», principalmente con las condiciones de mercado. Así, celebran que «aborda los desafíos específicos que afectan al segmento de las furgonetas», donde la electrificación sigue siendo complicada. «El éxito de la transición dependerá de si Europa logra alinear la ambición política con la realidad del mercado y la industria», indicó a través de nota la directora general de ACEA, Sigrid de Vries.

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De lograrlo sería un nuevo paso adelante en la dirección que busca Filosa y la división Stellantis Pro One. Sin embargo, no será fácil. Los medios que cubren la información del seno comunitario ya han recogido fuertes críticas a algunas de las enmiendas, especialmente por parte de los Verdes, que entienden que sacarlas adelante socavaría los objetivos fijados para 2035. Los primeros debates comenzarán el 2 de junio, y a partir de ahí se espera todavía un largo proceso.