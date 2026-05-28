Gondán puja por dos grandes buques para boyas y gana tres catamaranes de fibra en Suecia

Astilleros Gondán fue uno de los principales interesados en hacerse con las instalaciones de la histórica Hijos de J. Barreras. Necesitaba crecer y ganar espacio para poder aceptar más encargos. No pudo ser, finalmente se las quedó Armón (allí está hoy Astilleros Ría de Vigo). Sin embargo, eso no supuso un freno para la empresa, que rápidamente activó la ampliación de sus factorías en el oeste asturiano, pegadas a Galicia. «Nos toca estar centrados en casa, en nuestras fronteras», comentó Álvaro Platero Alonso, que durante la celebración de Navalia explicó que la firma trabaja en estos momentos en diez barcos entre sus dos divisiones (acero y fibra) y se encuentra «a la espera de más». En concreto, dos grandes barcos para boyas de Reino Unido, por los que puja frente a otra empresa, y tres catamaranes de fibra para Suecia, a la espera de poder ponerlos en vigor.

El astillero es uno de los más importantes de todo el país y en los últimos años ha ido engordando su cartera hasta lograr carga de trabajo hasta finales de década solo en la división de aceros. Los dos contratos más importantes son el de las cuatro patrulleras de 70 metros contratadas por Indonesia, un contrato de 150 millones de euros adelantado por este medio, y el de la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica de Alemania para dos buques por 270 millones de euros, el más grande jamás firmado por la empresa. Según el vicepresidente de la compañía, la primera patrullera asiática está «avanzada» y la segunda «ya empezada en la grada».

Los otros barcos que está facturando Gondán son los dos últimos catamaranes de pasaje (de un pedido de cuatro) asignados por la canaria Líneas Romero, con capacidad para 350 personas y «un diseño aerodinámico bastante potente», y las dos unidades del principal cliente del astillero, Østensjø Rederi. Se trata de un gran remolcador de altura «capacitado para ir propulsado con metanol» y el Buque de Apoyo a la Energía Oceánica (OESV, por sus siglas en inglés), de 120 metros de eslora, 23 de manga y 4.500 toneladas. «Es el más grande que hemos hecho nunca», recordó Platero sobre esta embarcación, cuya botadura será este verano.

El vicepresidente de Astilleros Gondán, Álvaro Platero Alonso. / Miki López / LNE

El segundo de a bordo de Astilleros Gondán informó también de los proyectos que vendrán. Por un lado, tres catamaranes para Suecia de 32 metros y capacidad para 320 personas, que serán eléctricos, aunque con un pequeño motor auxiliar de emergencia. «Podemos decir que son casi 100% eléctricos», explicó Platero, que estimó que «van un poco en la línea» de las diez unidades fabricadas para la portuguesa Transtejo & Soflusa. El proyecto ya fue adjudicado, pero aguardan a poder formalizarlo porque «otros competidores han reclamado el proceso». «Estamos a la espera de saber algo más en próximos meses», añadió.

En la parte de aceros, uno de los proyectos que más próximo está es el de los dos barcos de boyas para Reino Unido. Gondán ya resultó vencedor en una licitación para la construcción de un barco de este tipo, el Pole Star, que en un principio estaba proyectado para las instalaciones de Barreras de haber logrado hacerse con ellas. Ahora se trata de dos unidades gemelas «más grandes y con más capacidades» y el astillero asturiano está en la terna final frente a otro competidor (extranjero).

La única licitación activa en Reino Unido para este tipo de embarcaciones es el programa Futures Afloat, lanzado por Trinity House (la autoridad general de faros de Inglaterra, Gales, las Islas del Canal y Gibraltar). Prevé «la adquisición de dos buques multifuncionales de última generación para el manejo de boyas» que den reemplazo al THV Patricia y al THV Galatea, construidos en 1982 y 2006, respectivamente. Son casi 200 millones de libras (unos 230 millones de euros al cambio actual).