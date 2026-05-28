CTAG lanza un laboratorio de robots humanoides para la industria y entornos asistenciales

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) anunció este jueves la creación de un nuevo laboratorio centrado en robots humanoides para la industria y entornos asistenciales y residenciales con el que busca reforzar la estrategia para impulsar el futuro Polo Tecnológico de Humanoides. Bautizado como Haaro (siglas en inglés para Laboratorio de Robótica Humanoide y Avanzada), busca reforzar sus capacidades para desarrollar, validar y demostrar soluciones tecnológicas orientadas a la automatización industrial y a la fábrica del futuro. La nueva infraestructura «aspira a situar a Vigo y a Galicia como referentes europeos en robótica humanoide».

El anuncio fue realizado coincidiendo con la celebración de la jornada Humanoides en la industria: retos y oportunidades, celebrada en las instalaciones de CTAG en O Porriño, y sigue la estela de la inauguración en el norte de Portugal, en Monçao, del laboratorio impulsado con su socio luso ISQ, el Pulse Mobility Lab.

«El objetivo es consolidar a CTAG como el espacio donde la industria puede desarrollar, entrenar, validar y desplegar robots humanoides con garantías de seguridad, fiabilidad y bajo criterios éticos, facilitando su incorporación real en entornos productivos», destacó el director general de CTAG, Luis Moreno.

Según el centro, el nuevo laboratorio deriva de los desarrollos de tecnologías de robótica humanoide, centradas en la IA física, que el centro lleva realizando desde finales de 2024. A diferencia de la robótica tradicional basada en programación, esta nueva infraestructura se apoya en el aprendizaje por refuerzo y entrenamiento virtual. La clave está en que «el robot adquiere capacidades mediante la repetición de acciones, evolucionando hacia sistemas más autónomos y adaptativos».

Para acoger este laboratorio, CTAG ha adaptado sus instalaciones para generar entornos de ensayo orientados a diferentes casos de uso, integrando medios físicos y digitales que permiten validar habilidades (skills) y su aplicación en procesos industriales concretos.

«El objetivo es disponer de soluciones transferibles a la industria que contribuyan a mejorar su competitividad», resume CTAG.

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Como recuerda el centro que dirige Moreno, Haaro forma parte de la estrategia para impulsar el futuro Polo Tecnológico de Humanoides que comunicó a principios de año. Su objetivo es crear un ecosistema que integre investigación, desarrollo, industria y emprendimiento, capaz de atraer inversión y generar empleo cualificado.