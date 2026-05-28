Copasa ficha al exbanquero Ángel Corcóstegui y a Purificación Torreblanca, antigua CEO de Puentes

Copasa acaba de dar un giro a su gobierno corporativo. La constructora eleva de cinco a siete los miembros del consejo de administración e incorpora a cuatro pesos pesados de su sector y del mundo financiero. Entra como consejera independiente Purificación Torreblanca García, que fue la consejera delegada de Grupo Puentes hasta el pasado enero. Dimitió por "razones personales" en medio del proceso de venta al completo de la también constructora gallega a la china CRBC. Tendrá también calidad de independiente Ángel Corcóstegui, que fue vicepresidente primero y consejero delegado de Banco Central Hispano hasta su fusión con Banco Santander y fundador de Magnum Capital.

Román Blanco llega tras dejar el timón de la filial del Santander en Chile; y asciende al consejo en calidad de dominical José Luis Suárez López, hijo del presidente, José Luis Suárez, y actual responsable del área de Servicios en la compañía. Dejan el máximo órgano de decisión Victor Barallat y el hasta ahora vicepresidente, Germán Galindo.

Tras la fuerte apuesta por la expansión internacional, Copasa acumulaba al cierre del pasado año proyectos por valor de 4.503 millones de euros, un 156% más que en 2024 (1.758 millones). La facturación creció el 0,9% a lo largo de 2025, hasta los 433,2 millones de euros. El beneficio rozó los 23 millones tras un recorte del 33%.