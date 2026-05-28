Las constructoras Oresa y Archan, en el epicentro de la «trama millonaria» de estafa de camiones destapada por la Guardia Civil

La sede de la constructora viguesa Oresa, ubicada en la parroquia de Sárdoma, ha sido registrada en las últimas horas por efectivos de la Guardia Civil en el marco de la operación Capitalpo, una «trama empresarial dedicada al fraude masivo mediante contratos de arrendamiento de vehículos industriales», según han constatado a FARO fuentes de toda solvencia próximas a la investigación. Esta operación se ha saldado de momento con dos empresarios detenidos y un tercero investigado, aunque no han trascendido sus nombres de momento. Las mismas fuentes sí han precisado que la investigación del instituto armado alcanza también la sociedad Archan Kapital, domiciliada en Barcelona pero a nombre de un empresario de Pontevedra.

El trabajo de la Guardia Civil ha permitido «destapar un complejo entramado societario asentado entre Barcelona, Pontevedra y Vigo, que utilizaba empresas pantalla para obtener vehículos mediante contratos financieros fraudulentos, cuyas cuotas dejaban de abonar mientras continuaban siendo explotados por la empresa». El equipo de la Benemérica ha localizado e intervenido hasta la fecha «catorce camiones y remolques distribuidos entre Pontevedra y Murcia, elevando el valor total recuperado a más de 1,5 millones de euros». La misma nota de prensa oficial indica que han aparecido «conexiones» con «casos de quiebra de varias empresas de congelados».

"La Guardia Civil detuvo en Pontevedra al principal investigado, un empresario vinculado a las sociedades radicadas en Barcelona y Pontevedra. Simultáneamente, en Vigo, fue detenido el representante de la empresa de construcción. Ese mismo día también fue investigado, en Poio (Pontevedra), el administrador de varias de las empresas relacionadas con la trama», abunda la nota.

Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por Oresa Construcción y Servicios Globales corresponden al ejercicio fiscal de 2023, cuando anotó casi 8,5 millones de euros de facturación. Como administrador único consta Juan Carlos Núñez Fraiz; de la matriz cuelgan también las mercantiles Oresa Asfaltos o Patrimonial NCNC. Como ha desgranado este periódico, la compañía ha renunciado o perdido contratos públicos en lo que va de año por importe superior a los 5 millones de euros, en Vigo, Pontevedra, Marín, Moaña o Campo Real (Madrid).

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Entre las firmas vinculadas a Oresa está Construcciones y Viales del Salnés (Covisa), que fue constituida en agosto de 2022 con otras dos mercantiles como administradoras solidarias: Núñez Campos Inversiones SL y Corporación Vasiliev. El pasado verano cambió su denominación social a Oresa Asfaltos SA, como consta en el Registro Mercantil, tras haber realizado una ampliación de capital por importe de 1,5 millones de euros y trasladar el domicilio social a la Avenida de Madrid.