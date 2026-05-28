La automoción francesa afronta el despido de 1.500 personas en Michelin y el cierre de un centro de Renault

Michelin y Renault están preparando nuevos recortes en Francia. Y lo hacen solo unos días después de que el presidente Emmanuel Macron defendiera la capacidad del país para atraer inversiones en la industria del automóvil en un encuentro en el que, además, avanzó una inversión de 1.000 millones de euros de Stellantis en la planta de Mulhouse.

Michelin estudia eliminar 1.500 puestos de trabajo en el país durante los próximos tres años, lo que equivale al 9% de su plantilla en Francia. La compañía justificó la medida por un «entorno económico muy inestable» y por la presión fiscal francesa. Por su parte, Renault confirmó que mantiene conversaciones con los sindicatos para cerrar un centro de desarrollo de furgonetas situado cerca de París.

Según informó Bloomberg, ambas empresas —al igual que otros fabricantes europeos en Alemania e Italia— afrontan una demanda débil en el mercado automovilístico europeo y una competencia creciente de fabricantes asiáticos con costes más bajos. El consejero delegado de Michelin, Florent Menegaux, ya había advertido el año pasado de que Francia estaba «destruyendo su base industrial» debido al exceso de impuestos.

En el caso de Michelin, la compañía aseguró que los nuevos ajustes no implicarán despidos forzosos. La empresa ya había cerrado anteriormente dos fábricas en Francia y otras en distintos países europeos.

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Renault, mientras tanto, confirmó que se reunió con los sindicatos para discutir el cierre del centro de Villiers-Saint-Frédéric, especializado en ingeniería de vehículos comerciales ligeros. La mayoría de sus 400 empleados serían trasladados al Technocentre del grupo, también cerca de París, mientras que otros puestos pasarían a distintas instalaciones de Renault en Francia, sin despidos previstos.