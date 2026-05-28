Donaciones
Abanca lanza una plataforma para impulsar la captación de fondos para ONGs
Cris contra el Cáncer, Fundación Aladina, Vicente Ferrer, Educo, Acción contra el Hambre, Cáritas, Médicos del Mundo y Plan Internacional son las primeiras organizaciones en sumarse a la iniciativa
En su compromiso con el sector fundacional y asociativo, Abanca lanza una plataforma de fundraising. Se trata de una solución tecnológica diseñada para impulsar la captación de fondos, simplificar la canalización de donativos y dar respuesta a la «complejidad» a nivel de gestión administrativa y fiscal a las que tienen que hacer frente las entidades sin ánimo de lucro.
El nuevo sistema permite a las ONGs beneficiarias llevar un control exhaustivo y automatizado de las ayudas. Integra el volcado de datos privados de las personas que realizan las donaciones en formatos estandarizados, lo que le facilita a las organizaciones la emisión de los certificados fiscales de los importes recibidos de manera automática.
«Nuestros clientes colaboran económicamente de forma habitual con un amplio número de organizaciones», señala el líder de la unidad de Entidades No Lucrativas e Impacto de Abanca, Armando Fandos. Defiende que «el objetivo de este nuevo proyecto es ofrecerles más facilidades para canalizar su compromiso y más seguridad en el proceso».
El coordinador de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad de Afundación, Jose Manuel Mourelo, subraya que esta solución «también responde a la voluntad del banco por colaborar con el sector terciario, aportando herramientas profesionales a estas entidades sociales e impulsando las donaciones que les permiten llevar a cabo su actividad».
Desarrollo gradual
El proyecto arranca con la colaboración de las principales ONGs de ámbito nacional, entre las que figuran Cris contra el Cáncer, Fundación Aladina, Fundación Vicente Ferrer, Educo, Acción contra el Hambre, Cáritas, Médicos del Mundo y Plan Internacional.
En un primer momento, la operativa estará disponible a través de las oficinas de Abanca y, en los próximos meses, el servicio se incorparará también a los cajeros automáticos y a los canales digitales del banco.
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