Salvamento Marítimo lo hace oficial: Armón Vigo construirá sus dos nuevos buques por 80 millones de euros

Está hecho. Presidencia de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) acaba de oficializar que el contrato para el diseño, construcción y suministro de fabricación de dos buques de salvamento y asistencia marítima, por valor de 80 millones de euros, se quedará en Vigo. Lo ha hecho a través de la plataforma oficial de contratación del Estado, la misma que en diciembre había notificado que sería la compañía vasca Zamakona la que ejecutaría este doble pedido.

Pero, como desveló FARO, Armón Vigo formuló recurso porque Zamakona había obtenido dos puntos extra en la primera calificación al incluir un sistema de baterías opcional, pero que en todo caso no cumplía con las capacidades requeridas por Salvamento. El recurso de Grupo Armón fue atendido, esos dos puntos le fueron retirados a la propuesta vasca y la atarazana de Vigo se puso en primer lugar, en espera de un eventual recurso de Zamakona. El hecho es que a las 08:06 horas de esta mañana se ha hecho oficial que el adjudicatario es Armón.

Fue el Tribunal Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, el que dio la razón en su recurso al equipo de Laudelino Alperi. «Procede la anulación del acuerdo de adjudicación impugnado [...] debiendo suprimir los dos puntos inicialmente acordados y realizar, subsiguientemente, la oportuna clasificación final de las ofertas», dice la resolución.

Los barcos

La propuesta de Armón es de buques de 58 metros de eslora por 15 de manga, con una «velocidad económica» estimada en 12 nudos. Los de Zamakona tendrían 60 metros de eslora, e idéntica manga. De acuerdo a las especificidades requeridas por Sasemar, cada embarcación estará diseñada para realizar remolque de altura, con una planta de propulsión azimutal con dos hélices con tobera de paso fijo, que le permita un tiro a punto fijo de mínimo 100 toneladas. Deben disponer de espacio para 24 personas y capacidad para permanecer en el mar por periodos de 21 días a velocidad 12 nudos. El plazo de ejecución es de 31 meses desde la formalización del pedido.

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En su recurso, Armón Vigo recordó que «es uno de los astilleros en España que ha realizado un mayor número de diseños y construcciones de buques de propulsión híbrida con baterías recargables para armadores nacionales e internacionales e incluso está actualmente trabajando en la construcción de buques de propulsión totalmente eléctrica con baterías».