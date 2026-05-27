El director de Stellantis Vigo y Voltfer, entre los galardonados de los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026

Los Premios de Industria y Energía de Galicia 2026 reconocen la excelencia e innovación en el tejido industrial y energético gallego. El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia (AIIG) han hecho públicos ya los resultados. Este año, han destacado «proyectos de referencia europea» en sectores diversos, como son la alimentación, la energía renovable, la ingeniería de fachadas, la hidroeléctrica, el medioambiente y la automoción. La entrega oficial de los galardones tendrá lugar el viernes 5 de junio en una gala celebrada en Santiago.

La nueva planta de Estrella Galicia en Arteixo se ha alzado con el premio a Mejor actuación en industria. El tribunal ha valorado que se trata de una de las fábricas cerveceras más grandes y avanzadas de Europa, con una gran capacidad de producción y un importante número de empleos en la comarca coruñesa.

El galardón de Mejor actuación en energía se lo ha llevado Voltfer, perteneciente al grupo Alvariño, por la instalación de paneles solares con tecnología punta sobre la empresa de productos del mar Friotea, en Porriño. El jurado ha otorgado también un accésit a E. Nova Enerxía por una instalación de autoconsumo fotovoltaico de menor potencia.

Aluminios Cortizo recibe el reconocimiento a la innovación industrial por su campus tecnológico en Padrón, un avanzado centro de I+D y formación orientado a la ingeniería de fachadas con vocación de referente internacional.

La modernización de la central hidroeléctrica de Fervenza, en Ézaro, le llevó a ganar a Xallas Electricidad y Aleaciones (XEAL) el premio a innovación energética. Más allá de una simple actualización de equipos, la actuación ha situado las instalaciones al más alto nivel tecnológico, operativo y de gestión que exige hoy el sistema eléctrico.

Litosoil se ha impuesto en la categoría de Sostenibilidad medioambiental con una planta ubicada en Coirós que transforma, mediante tecnologías avanzadas de biotratamiento, residuos y suelos contaminados por hidrocarburos en áridos reciclados, reforzando el modelo de economía circular en Galicia.

La trayectoria profesional del ingeniero industrial José Luis Alonso también llamó la atención del jurado. Ha asumido responsabilidades en distintos ámbitos en el sector de la automoción en Francia, Portugal y España. Actualmente, dirige la planta de Stellantis en Vigo, una de las más grandes del grupo en Europa.

La Agencia de Turismo, dependiente de la Xunta de Galicia, fue premiada por su seguridad industrial por los protocolos, planes de contingencia y prevención impulsados en los últimos años, que se configuran como un pilar estratégico para la competitividad del turismo gallego. Por último, Talleres Marcos Gómez se alza con este galardón en la categoría de pymes. El jurado destacó la importancia de los pequeños y medianos talleres especializados y su papel en la garantía de fiabilidad de vehículos e instalaciones mecánicas.