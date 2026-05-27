El BEI buscará financiar startups europeas a través de calificaciones crediticias

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) sigue apostando por las startups y scaleups europeas. El organismo presidido por Nadia Calviño ha firmado un acuerdo con la agencia de calificación crediticia Inbonis a través de la cual tratará de habilitar que las pequeñas empresas del Viejo Continente tengan más fácil acceder a financiación a través de calificaciones crediticias externas.

Esta iniciativa estará dirigida a todas aquellas compañías que cuenten con la financiación de instrumentos de venture debt del BEI. De esta forma, el banco facilitará la emisión de "calificaciones crediticias independientes por parte de agencias de calificación registradas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)".

Inbonis, una agencia de calificación especializada en emitir calificaciones para pymes con sede en España, será la primera compañía que colabore con el BEI en esta iniciativa. Tal y como ha destacado el BEI a través de un comunicado, el proyecto piloto se desarrollará en los próximos 18 meses en el marco del mandato del Centro de Asesoramiento InvestEU, la plataforma de asesoramiento y apoyo a la inversión de la Unión Europea gestionada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones.

Una calificación como puerta a la financiación

A través del acuerdo, Inbonis realizará evaluaciones independientes y emitirá calificaciones credticias para empresas de diversos sectores que sean seleccionadas por el BEI. "El objetivo es analizar en qué medida una calificación crediticia emitida por una agencia externa de calificación puede ayudar a los bancos intermediarios en sus procesos de evaluación del riesgo, mejorar la comparabilidad entre empresas y acelerar el acceso a líneas de capital circulante y a financiación bancaria para empresas innovadoras de rápido crecimiento", sostiene la entidad dirigida por Calviño.

Según destacan ambas compañías en un comunicado, la iniciativa aborda uno de los principales retos estructurales a los que se enfrentan muchas startups y scaleups europeas: pese a haber alcanzado un importante grado de madurez tecnológica y comercial, muchas empresas siguen teniendo dificultades para acceder a la financiación bancaria tradicional, especialmente cuando carecen de historial crediticio consolidado o de una evaluación crediticia externa.

El brazo financiero de la UE

El BEI es ampliamente considerado como el brazo financiero de la Unión Europea. Los 27 Estados miembros actúan como sus accionistas, y conforma uno de los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo. Solo en 2025, la institución firmó 100.000 millones de euros en nueva financiación para más de 870 proyectos de alto impacto. Más allá de los préstamos a largo plazo para grandes infraestructuras, el Grupo BEI atrae inversión privada para empresas y proyectos innovadores de alto riesgo

En un encuentro en Madrid organizado por Bloomberg Philantropies, Nadia Calviño sostuvo que el organismo que preside es capaz de dar préstamos a 30 años con grandes condiciones, principalmente porque no busca el beneficio. "En los últimos quince años, hemos otorgado 80.000 millones de euros en financiación y asesoramiento para proyectos urbanos urgentes, entre los que se incluyen elementos como la vivienda o el transporte", recalcó la exministra de Economía en conversación con la periodista Francine Lacqua. Dentro de los proyectos del BEI, como destacó Calviño, el 60% de su financiación se destina a su principal prioridad: la transición verde.

Noticias relacionadas

Además, el banco se enorgullece por "haber sido siempre rentable". "El año pasado obtuvimos 3.000 millones de euros en beneficios, y los reinvertimos en nuestras reservas. Esto nos permite apalancarnos, pedir dinero prestado en los mercados con tipos de interés muy bajos que trasladamos a nuestros clientes. Somos una institución sin ánimo de lucro", explicó Calviño.