Abanca lanza una emisión de obligaciones ordinarias por 500 millones de euros

Abanca anunció y ejecutó este miércoles una emisión de obligaciones ordinarias por importe de 500 millones de euros, dirigida al cumplimiento de obligaciones regulatorias. La operación se dirigió exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles y refinancia una emisión realizada hace cinco años con la misma finalidad.

El libro de órdenes alcanzó casi 1.300 millones de euros, lo que supone más de dos veces y media el importe ofrecido. La entidad colocó la emisión con un cupón del 3,75% y recibió cerca de 80 órdenes individuales.

Abanca destacó que «cumplió sus objetivos de distribución, importe y coste en un entorno de ejecución muy exigente».

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La operación se enmarca en los requisitos MREL, relativos a la capitalización y solvencia de las entidades financieras y aplicables al conjunto del sistema bancario. Según Abanca, la emisión «refuerza su posición como banco de primera línea, solvente y rentable».