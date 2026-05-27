Banca
Abanca lanza una emisión de obligaciones ordinarias por 500 millones de euros
El libro de órdenes superó en dos veces y media el importe ofrecido
Abanca anunció y ejecutó este miércoles una emisión de obligaciones ordinarias por importe de 500 millones de euros, dirigida al cumplimiento de obligaciones regulatorias. La operación se dirigió exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles y refinancia una emisión realizada hace cinco años con la misma finalidad.
El libro de órdenes alcanzó casi 1.300 millones de euros, lo que supone más de dos veces y media el importe ofrecido. La entidad colocó la emisión con un cupón del 3,75% y recibió cerca de 80 órdenes individuales.
Abanca destacó que «cumplió sus objetivos de distribución, importe y coste en un entorno de ejecución muy exigente».
La operación se enmarca en los requisitos MREL, relativos a la capitalización y solvencia de las entidades financieras y aplicables al conjunto del sistema bancario. Según Abanca, la emisión «refuerza su posición como banco de primera línea, solvente y rentable».
- Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
- Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
- Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Arranca el paro total del servicio de basuras de Vigo con protestas y manifestaciones
- La Universidad de Vigo exhibe «tecnología única en el mundo» para aumentar «la capacidad disuasoria» de la Armada