Zona Franca distinguirá con sus Premios Ardán la trayectoria de Abanca y la excelencia de 14 compañías

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo distinguirá este año a 14 empresas gallegas con los Premios Ardán por alcanzar cuatro o cinco indicadores de excelencia empresarial. La entrega de los galardones se celebrará el próximo jueves 4 de junio en el Palacio de Congresos Mar de Vigo, en una gala a la que ya se han inscrito 450 personas. Además, Abanca recibirá el Premio Especial a la Trayectoria Empresarial.

De las compañías premiadas, nueve se ubican en el área de Vigo, una en Lalín, una en O Grove, dos en la provincia de A Coruña y una en Ourense. Con cinco indicadores Ardán serán reconocidas la olívica Hermasa; las porriñesas Ceamsa y CZ Vaccines; la moesense RodaVigo; la lalinense Inasus; Cuvidasa, de San Cibrao; y Torus Software, de A Coruña.

Con cuatro indicadores recibirán el Premio Ardán las viguesas Optare Solutions, Borgwarner Emissions e Ictel Ingenieros, así como Grupo Bermúdez, de Carral; Náutico de San Vicente, de O Grove; Quobis Networks, de O Porriño; y Velneo, también porriñesa.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, destacó este martes que los premios reconocen a empresas capaces de sobresalir en ámbitos como la solvencia, el crecimiento, la rentabilidad, la productividad, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad, el talento o la igualdad. «Hay actos que reconocen trayectorias y hay actos que, además, ayudan a construir futuro», señaló durante la rueda de prensa previa a la gala.

Regades felicitó a las 14 compañías distinguidas y subrayó que proceden de sectores y perfiles muy diferentes, desde la industria y la tecnología hasta la logística o los servicios. «Unas repiten y otras llegan por primera vez», indicó, antes de destacar que todas comparten una cultura empresarial basada en la gestión, la adaptación, la innovación y la mejora continua.

El responsable de Zona Franca también puso en valor el reconocimiento a Abanca, al considerar que su trayectoria refleja «gestión eficiente, visión estratégica y compromiso con la mejora continua», además de una contribución sostenida al desarrollo económico y a la creación de empleo en Galicia.

En la presentación también intervino la responsable del Servicio Ardán en Zona Franca, Susana Lama, que afirmó que las empresas distinguidas representan «una parte especialmente dinámica y competitiva de la economía gallega». Lama resaltó su capacidad para crear empleo, generar valor, ofrecer salarios superiores a la media y mantener niveles de rentabilidad más altos.

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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, incidió por su parte en el papel de los galardones como escaparate del potencial empresarial del territorio. «Los Premios Ardán reconocen la excelencia empresarial del área de Vigo», afirmó.