El «plan Francia» de Stellantis: 1.000 millones en Mulhouse tras reconvertir Poissy y el acuerdo con Dongfeng para Rennes

El nuevo plan estratégico de Stellantis, FaSTLAne 2030, se presentó la semana pasada con la ambición de marcar la hoja de ruta del fabricante con planta en Vigo: 60.000 millones, nuevas plataformas y lanzamiento de 60 modelos. Antes de la fecha, el equipo dirigido por Antonio Filosa fue dando pasos clave en algunas plantas importantes en Europa: las semanas previas se hicieron oficial la reconversión de la factoría francesa de Poissy; la llegada de Leapmotor a Madrid y Zaragoza; el proyecto E-Car para Pomigliano d'Arco (Italia) o la entrada de su histórica socia Dongfeng en la joya de Citroën, la fábrica gala de Rennes. Y, ahora, se conoce la primera gran inversión del grupo: Stellantis invertirá 1.000 millones de euros para fabricar coches eléctricos en Mulhouse.

El anuncio fue realizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en un contexto complicado para la parte francesas de Stellantis, que además de ver cómo se entrega Rennes al fabricante chino para producir los coches de la marca Voyah, también ha visto cómo Poissy dejará de producir vehículos a partir de 2028 para convertirse en un centro de otras actividades vinculadas a la economía circular, la investigación y la ingeniería.

Así, en una reunión en el Palacio del Elíseo con representantes del sector energético e industrial, Macron ha anunciado la fuerte inversión de Stellantis, que se cristalizará a partir de 2029, cuando Mulhouse comience a ensamblar coches eléctricos.

«Anunciamos nuevas inversiones, como la de Stellantis, que invertirá más de mil millones de euros en la producción de vehículos eléctricos en Mulhouse. Esto representa un verdadero futuro industrial», afirmó Macron, quien aseguró que la inversión permitirá afrontar «con confianza» el aumento de la producción de vehículos eléctricos en Francia.

Durante el encuentro, los operadores de puntos de recarga se comprometieron a desplegar 240.000 nuevas estaciones de carga para 2030, incluidas 60.000 de carga rápida y ultrarrápida. Son empresas como Electra, Engie, Leclerc y otros actores de la distribución, que «complementarán las más de 185.000 estaciones de recarga que ya están en funcionamiento para alcanzar nuestro objetivo de 400.000 puntos de recarga abiertos al público para 2030», apuntó Macron.

Hoja de ruta

De esta forma, Stellantis parece lanzado en su plan Francia, que traerá consigo importantes cambios como los de Rennes y Poissy. En el primer caso, la factoría solo produce en esos momentos el Citroën C5 Aircross; en el segundo, se encarga de la fabricación del DS3 y del Opel Mokka. Está por ver donde acabarán estos vehículos.

En lo que respecta a Mulhouse, la situación es distinta, al tratarse de una de las principales factorías en suelo galo junto a la de Sochaux o Sevel Nord. En esta planta Stellantis da trabajo a 4.000 personas para producir los Peugeot 308 y 408, además del DS7.

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Por el momento, Stellantis no se ha pronunciado sobre el anuncio de Macron, trasladándole a la prensa francesa que están trabajando en la planificación de sus plantas francesas y que darán más detalles «cuando haya anuncios oficiales».