El juzgado autoriza la venta por partes de activos de la cadena viguesa Porto Panaderos

La cadena viguesa Porto Panaderos, que contaba con cerca de 40 trabajadores, media docena de despachos y obrador propio, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores —lo que antes se conocía como suspensión de pagos— el pasado mes de noviembre. Las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, que corresponden al ejercicio fiscal de 2024, dan cuenta de un fuerte deterioro en su balance, con un patrimonio negativo por importe de casi dos millones de euros y pérdidas por otros más de 440.000 euros. Facturó 1,5 millones, frente a los 2,043 millones del año anterior.

Fue en febrero cuando, bajo la tutela de la sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra, Plaza nº 3 —antes, juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo—, se dio inicio a la fase de liquidación. A través de un edicto, la sala ha autorizado la «venta directa de unidades productivas» de Porto Panaderos, solicitada por la administracion concursal. Es un mecanismo que permitiría, en caso de localizar comprador, dar continuidad a la actividad económica de esta sociedad, ya sea a través de la reactivación del obrador o de los despachos de venta al público.

Esta autorización irá precedida de un periodo de alegaciones en favor de los acreedores, trabajadores o terceros interesados, que tendrá un plazo de 15 días. «En el supuesto de existir ofertas alternativas presentadas respecto de compra de las distintas unidades productivas de la concursada», expone el edicto, los eventuales ofertantes tendrán tres días para mejorar sus ofertas por los activos ante la administración concursal.

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El obrador de Porto Panaderos, de acuerdo a su página web, operaba en la parroquia viguesa de Sárdoma, con despachos en Bouzas, Travesía de Vigo o Sanjurjo Badía.