Hijos de Rivera intensifica la expansión de Estrella Galicia en Italia con la creación de una filial propia

Corporación Hijos de Rivera continúa con su expansión y crea una filial en Italia. Tras la apertura en Reino Unido el pasado año, en este caso se trata de Estrella Galicia Italia, que como inform la emrpesa será «una sociedad propia desde la que afrontará a partir de ahora el desarrollo comercial en el país de sus productos».

La filial tiene el objetivo de impulsar el crecimiento de las ventas en el mercado italiano, del que destacan que tiene «una cultura cervecera muy consolidada». «Contar con una filial propia en Italia nos permitirá acelerar nuestro desarrollo en un mercado con un enorme potencial para nuestros productos. Una mayor capilaridad, cercanía y capacidad de servicio darán un impulso a nuestro crecimiento en un país clave para nuestro plan de expansión internacional», señala el director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha.

La nueva empresa agilizará su capacidad de distribución en Italia con la creación de almacenes propios. Además, desarrollará una red de equipos sobre el terreno en las principales regiones italianas con el propósito de facilitar una atención más cercana y local a los clientes y de supervisar el posicionamiento de las marcas en los puntos de venta.

Junto al aspecto logístico y funcional, Hijos de Rivera pondrá en marcha acciones de visibilidad, «así como iniciativas de divulgación de cultura de cerveza entre sus clientes, para promover el conocimiento de sus productos».

«El consumidor italiano ha sido muy receptivo a nuestra oferta desde que empezamos a tener presencia en este mercado y ahora era necesario dar un paso más para dar respuesta a sus demandas con inversiones a la altura del potencial de desarrollo de nuestro negocio en el país. La nueva filial nos ayudará a ser una empresa cercana y a dar un servicio excelente a nuestros clientes», apunta el director de Negocio Internacional de la compañía, Aitor de Artaza.

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La filial cuenta ya con unos meses de rodaje en el país y Corporación Hijos de Rivera suma ya una decena de filiales fuera de España junto a Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Estados Unidos o Portugal, entre otros.