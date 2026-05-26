Forvia ADG se salva de la quema y logra el proyecto para los asientos del futuro Peugeot 2008 de Stellantis Vigo

Fin al culebrón en Forvia Asientos de Galicia (ADG). El proveedor vigués de la compañía francesa continuará trabajando para la factoría de Stellantis Vigo. Después del acuerdo del pasado marzo entre la dirección y los aproximadamente 260 trabajadores para un plan de ajuste que incluía una modificación del convenio, el fabricante dirigido por Antonio Filosa ha decidido adjudicar a la planta situada en el polígono de Valladares la producción de los asientos delanteros y traseros del P1X, nombre interno para el futuro Peugeot 2008. Con ello, ADG logra mantener el pedido que realiza ahora con su único cliente para la actual generación del vehículo (el P24), cierra la posibilidad de una internalización del proceso en Balaídos y confirma su continuidad más allá de 2028.

Los responsables de la planta, dirigida por Diego Martínez, comunicaron este martes el anuncio a la plantilla. Con ello se pone fin a los no pocos meses de idas y venidas con este componente, clave dentro de lo que es la ronda de adjudicaciones iniciada ya en 2023 por parte de Stellantis, cuando todavía ni siquiera se había hecho oficial la asignación de la nueva plataforma industrial a Balaídos, la STLA Small.

Tras la salida de los sedanes (Citroën C-Elysée y Peugeot 301) y antes el monovolumen (Grand C4 Spacetourer) de Stellantis Vigo, ADG se quedó solo con el pedido del todocamino y su subsistencia dependía de lograr el relevo. Con la próxima llegada del P1X, el grupo pilotado entonces por Carlos Tavares abrió el plazo para recibir ofertas al tiempo que trabajaba en una posible internalización del proceso, llamado JIT, en su carrera por intentar abaratar costes. Un todo o nada para la planta del grupo galo antes llamado Faurecia.

Con la condición de ganar muchos enteros para asegurarse el encargo, Forvia ADG planteó a sus trabajadores un ajuste con la modificación de varios de los artículos del convenio, cuya vigencia estaba pactada entre 2024 (cuando se acordó una subida salarial para ese año del 15%) y 2027. Con el cambio negociado con el comité de empresa y aprobado en votación se alargó la validez del texto hasta 2031, con unos cambios que entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2028, precisamente el año en el que está previsto que se lance el P1X.

Además de modificaciones que afectan al tiempo de trabajo o turnos y nuevas categorías de entrada, el principal cambio aceptado por la plantilla estaba en los salarios, ya que pasarán a estar vinculados al IPC, pero topadas con incrementos máximos de un 1,25% el primer año, un 1,5% el segundo y el 2% en 2030, cerrando en 2031 con el IPC real. Eso sí, también se establece una cláusula de revisión por si el índice de precios supera el 4,5%.

Con la adjudicación en la mano, Asientos de Galicia no solo se adelanta a sus competidores por este importante contrato para el SUV vigués, (como puede ser Lear Corporation, que hace el mismo proceso con las furgonetas K9), sino que también entierra la opción de internalizar el ensamblaje del componente.

Ahora falta por ver cuándo comenzará exactamente el proyecto. Las previsiones sitúan el lanzamiento del P1X a mediados de 2028, pero falta por ver cómo afectarán los cambios a nivel de plataformas anunciados la semana pasada por parte de Stellantis en el marco de FaSTLAne 2030, su nuevo plan estratrégico. La STLA Small ya no existe como tal, ya que la firma que dirige Antonio Filosa apostó por unificar esa base industrial, junto a otras cuatro, en una bautizada como STLA One. Se estrenará el próximo año con el Peugeot 208 de la factoría de Figueruelas (Zaragoza).