Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»

La Skeleton Coast abarca una longitud de unos 500 kilómetros, desde la desembocadura del río Ugab hasta la del Kunene, que hace de frontera natural al norte con Angola. Su nombre fue tomado en su día por Pescanova para bautizar una de las empresas que componen la filial NovaNam, a través de la cual la multinacional —hoy Nueva Pescanova— opera nueve pesqueros y gestiona dos factorías de procesado, en Walvis Bay y Lüderitz. Entre los buques que han estado en las filas de la sociedad Skeleton Coast Trawling figuran, por ejemplo, los emblemáticos Mar del Cabo o Ribadavia.

El 2 de noviembre de 2021 la pesquera Skeleton incorporó un nuevo director financiero, desplazado a Namibia, quien prestó servicio hasta enero de 2025, cuando fue despedido de forma disciplinaria por la «comisión de un incumplimiento grave y culpable» en el desempeño de sus funciones. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de avalar la decisión de Nueva Pescanova, después de que el juzgado de lo Social número 2 de Vigo ya hubiera desestimado el recurso del trabajador. Su demanda estaba dirigida contra las mercantiles Skeleton Coast Trawling, NovaNam, Nueva Pescanova SL y Pescanova España SL, además del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El directivo «disfrazó» como gastos escolares el pago de actividades como tenis, guitarra, alemán o pilates

La sentencia está fechada en el 27 de abril y fue pronunciada por los magistrados Jorge Hay Alba (ponente), Marta López-Arias y José Antonio Merino. En ella se incluye el contenido de la carta de despido disciplinario dirigida al directivo. «Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 se observó un incremento significativo en los gastos facturados por la guardería de los hijos [dos] del director Financiero de NovaNam», a sabiendas de que los costes a asumir por Nueva Pescanova tenían que limitarse al pago de la matrícula, sin incluir «gastos de preescolar, actividades extracurriculares, uniformes escolares o materiales», con un límite de 1.000 euros por hijo. No obstante, la investigación interna constató que «se estaban facturando gastos a través del Colegio que respondían presuntamente a la realización de actividades extraescolares», como clases de tenis, alemán, guitarra, natación o pilates.

«La situación es especialmente grave dada su condición de director Financiero de NovaNam —prosigue la carta—, lo que exige un plus de confianza y rigor en la imputación de gastos a la empresa, más cuando, como es el caso, la aprobación del gasto para su pago por el departamento de Tesorería (que depende de usted) se hacía por usted mismo». La misiva apostilla además que el directivo hizo gestiones con el colegio con «ánimo de disfrazar la naturaleza de gastos para actividades extraescolares, haciéndolos pasar por gastos escolares». Este directivo fue requerido para una audiencia interna en Nueva Pescanova para dar explicaciones, «las cuales fueron insuficientes para restablecer la confianza». «Su conducta ha vulnerado los principios de integridad y lealtad establecidos en nuestro Código Ético», remacha.

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Tras la entrega de la carta de despido a cargo del director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento, la multinacional pesquera ofreció al empleado un acuerdo que incluía el pago de 20.000 euros —en concepto de indemnización, liquidación, saldo y finiquito—, más «el pago de los gastos de viajes de retorno y traslado de enseres personales del trabajador y de su unidad familiar a España».