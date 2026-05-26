A concurso de acreedores Envita, la startup viguesa que apostó por inmortalizar las historias vitales de los mayores

La startup viguesa Envita nació a las puertas de la pandemia de la COVID para humanizar aún más el cuidado de los mayores en las residencias. El objetivo era muy sencillo: conectar a los usuarios con sus cuidadores a través de los llamados libros de vida, inmortalizando las historias vitales de los ancianos para que los trabajadores de los geriátricos pudieran conocerlos mejor.

Entre sus páginas, cientos de recuerdos, anécdotas, fotos y demás pasajes clave de las trayectorias de los abuelos y abuelas. Líneas para condensar decenas y decenas de años, con el propósito de dar a conocer no solo la información esencial para su correcta atención (dolencias o tratamientos médicos) sino también aquello que les gusta, emociona o hace felices. Los nombres de sus familiares o la crónica de su gran amor.

«Necesitábamos capital»

Fundada por Noelia López, la empresa se presentó el año pasado a The Way Startup Summit, en busca de una nueva inyección económica para crecer. Ya había conseguido cerrar una primera y decisiva ronda de inversión antes, de medio millón de euros, que le permitió profesionalizar el desarrollo de su producto.

Un año después de aquella cita, el gran foro del emprendimiento del noroeste español, Envita ha solicitado el concurso de acreedores voluntario. «Necesitábamos capital para la fase de escalado, pero no se consiguió. Y sin capital es difícil continuar en estas etapas, donde es importante financiar el crecimiento», destaca en declaraciones a FARO la propietaria de la firma.

La startup viguesa surgió en 2019 desde una historia personal: la de López y su madre, enferma de alzhéimer. El proceso de construir su libro de vida junto a sus hermanas e hijos fue una experiencia transformadora. «Nos permitió alejarnos un poco de la enfermedad y volver a conectar con quien era ella y con nosotras. Fue muy bonito», recordaba la CEO en una entrevista en declaraciones a este periódico durante la celebración de The Way.