Riquelme se rodea de empresarios, abogados, un médico y un registrador para disputar la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez

El empresario alicantino Enrique Riquelme ha dado a conocer este domingo por la noche los nombres de las personas que integran su candidatura a la junta directiva del Real Madrid. El presidente y máximo accionista de la compañía de energías renovables Cox Energy presentó el sábado su candidatura a la presidencia del club blanco, después de negociar hasta el último momento la concesión de un aval de 193 millones de euros por parte de Andbank España, equivalente al 15% del presupuesto del club, tal y como exigen sus estatutos.

Apenas 24 horas después, la Junta Electoral del Real Madrid ha validado la documentación presentada por Riquelme y ha dado luz verde a su candidatura. Esta decisión abre la puerta a la celebración de elecciones en las próximas semanas, las primeras en el club blanco en dos décadas, en las que el empresario alicantino se enfrentará a Florentino Pérez.

La documentación aportada por Riquelme incluye la relación de los miembros que formarían parte de su junta directiva en caso de imponerse en las urnas y convertirse en nuevo presidente del Real Madrid. “No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid. Puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social”, afirmó el empresario tras entregar la documentación ante la Junta Electoral.

Riquelme, de 37 años, encabeza una candidatura integrada por perfiles procedentes del ámbito empresarial, financiero, jurídico y directivo, con experiencia en grandes corporaciones y también en el propio Real Madrid. Entre los 12 nombres que conforman la lista figuran empresarios vinculados al sector hotelero, la automoción, el lujo o la comunicación, además de abogados, un economista, un médico especializado en medicina y cirugía estética y un registrador de la propiedad.

La candidatura está encabezada por Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox, compañía global especializada en agua y energía que cotiza en Bolsa desde 2024. Fundador de Cox Energy en 2014, Riquelme lideró posteriormente la integración con activos de Abengoa para constituir el actual grupo empresarial, con presencia en más de 30 países.

Entre las ausencias más llamativas en la candidatura figura la de David Mesonero, director corporativo de Iberdrola y yerno del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán. Mesonero, amigo personal de Enrique Riquelme, había sido señalado en las últimas semanas como uno de los perfiles que podría estar vinculado al proyecto del empresario alicantino para disputar la presidencia del Real Madrid.

Como vicepresidente figura Antonio Medina Cuadros, abogado y secretario del consejo de Grupo Cox. Medina Cuadros dirige el despacho Medina Cuadros Abogados y cuenta con experiencia en compañías como Telefónica, Amper o Formula E. Además, fue secretario general y miembro de la junta directiva del Real Madrid, así como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid.

Entre los vocales se encuentra Héctor Fabián Gómez-Sáinz García, empresario mexicano con inversiones en España, México y Reino Unido. Ha sido accionista y consejero en compañías cotizadas españolas como GAM, Cortefiel o Sniace, además de participar en el sector hotelero mexicano.

También forma parte de la candidatura Daniel Nicolás Miras, miembro de la familia fundadora de la joyería Nicols. Especializado en marketing, marca y gestión empresarial, impulsó proyectos digitales en los inicios de las redes sociales. Actualmente preside el gremio de joyeros de Madrid y cuenta con formación en ICADE, MIT y ESADE.

Archivo - Amaia Salamanca y Rosauro Varo / EUROPA PRESS - Archivo

Otro de los nombres destacados es Rosauro Varo, empresario y presidente de GAT Inversiones. Participó en el crecimiento de Pepephone y es accionista de referencia de Cabify y Telefónica. También fue vicepresidente de Movistar +, vicepresidente del Grupo PRISA y consejero de distintas compañías vinculadas a los sectores de la tecnología, la comunicación y la movilidad. Además, mantiene una histórica vinculación familiar con el madridismo.

La lista incorpora asimismo a Raúl Rodríguez González, economista y actual director de Relaciones Institucionales de Medina Cuadros Abogados. Desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en PRISA, donde llegó a dirigir la Cadena SER y Televisa Radio en México. También presidió asociaciones del sector radiofónico tanto en España como en el ámbito iberoamericano.

Otro de los vocales es José Olivé Pina, director financiero global de Grupo Cox. Anteriormente trabajó durante casi dos décadas en firmas internacionales de banca de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley y Credit Suisse, además de ocupar cargos directivos en consultoría ejecutiva.

La candidatura incluye también a Ángel Martín Hernández, médico y fundador de Clínica Menorca, centro especializado en medicina y cirugía estética que dirige desde 1990. Además, desarrolla iniciativas solidarias a través de la Fundación Clínica Menorca.

En el ámbito de la automoción figura José Alberto Martínez Cepero, actual director gerente de Audi Retail Madrid y de AutoCenter Skoda Madrid. Socio del Real Madrid desde su nacimiento, procede de una familia históricamente vinculada al club blanco desde hace varias generaciones.

También se suma Juan Luis Mendoza Solano, empresario relacionado con la automoción, la inversión privada y el sector agroalimentario. Ha ocupado responsabilidades en compañías como Campofrío, ARCE o Movilnorte y es hijo del expresidente del Real Madrid Ramón Mendoza.

La candidatura cuenta además con Rocío Sobrini Patxot, directiva financiera con experiencia en PwC y QDQ Media, donde ejerce como directora financiera. Especializada en transformación empresarial y estrategia corporativa, también posee formación en gestión deportiva y desarrolla labores de voluntariado en Cruz Roja.

Como secretario figura Francisco Gaspar Riquelme Rubira, expresidente del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana y antiguo patrono de la Fundación Real Madrid. Actualmente preside Best Fruit, cooperativa agroalimentaria dedicada a la exportación de cítricos y fruta de hueso.

Tras la validación de las candidaturas de Enrique Riquelme y Florentino Pérez, la Junta Electoral del Real Madrid dará inicio esta semana a la campaña electoral y fijará la fecha de los comicios, que deberán celebrarse previsiblemente en un plazo aproximado de 15 días. Una de las fechas que se barajan es el domingo 7 de junio de 2026.

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La última ocasión en la que los socios madridistas pudieron votar fue en el verano de 2006, después de que precisamente Florentino Pérez presentase su dimisión. En aquella convocatoria, ganó Ramón Calderón, que logró imponerse a Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Julián Palacios y Arturo Baldasano.